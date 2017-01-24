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Литература Культура

В Литературном музее пройдет лекция "Гоголь и Гофман"

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 января в 19.00 Самарский литературный музей приглашает на очередную лекцию проекта "Азбука литературы" - "Гоголь и Гофман".

Музей призывает вместе вспомнить русских авторов и исследовать их творчество постепенно, разложив фамилии писателей и поэтов по алфавиту от А до Я.

Гофман и Гоголь - два мистика, которые за обыденной рутиной видели сказочные миры, борьбу магов и колдунов, фей и чародеев. Как Эрнст Теодор Амадей Гофман творил свой миф о мелких немецких княжествах, так и Николай Васильевич создал в своих произведениях образ Украины, населив родные края ведьмами и чертями, сказочными существами и мистическими призраками.

На лекции речь пойдет о связи загадочных "Эликсиров сатаны" и петербургской повести "Нос", о том, почему не успокоился дух чиновника Акакия Акакиевича, и, наконец, как сделать привычную реальность волшебной.

Тему для следующей лекции посетители смогут определить сами, проголосовав за писателя, о котором хотели бы узнать больше: Достоевский или Довлатов.

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