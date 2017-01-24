В Литературном музее пройдет лекция "Гоголь и Гофман"

26 января в 19.00 Самарский литературный музей приглашает на очередную лекцию проекта "Азбука литературы" - "Гоголь и Гофман".
Музей призывает вместе вспомнить русских авторов и исследовать их творчество постепенно, разложив фамилии писателей и поэтов по алфавиту от А до Я.
Гофман и Гоголь - два мистика, которые за обыденной рутиной видели сказочные миры, борьбу магов и колдунов, фей и чародеев. Как Эрнст Теодор Амадей Гофман творил свой миф о мелких немецких княжествах, так и Николай Васильевич создал в своих произведениях образ Украины, населив родные края ведьмами и чертями, сказочными существами и мистическими призраками.
На лекции речь пойдет о связи загадочных "Эликсиров сатаны" и петербургской повести "Нос", о том, почему не успокоился дух чиновника Акакия Акакиевича, и, наконец, как сделать привычную реальность волшебной.
Тему для следующей лекции посетители смогут определить сами, проголосовав за писателя, о котором хотели бы узнать больше: Достоевский или Довлатов.
Последние комментарии
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.
он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((