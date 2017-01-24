Юлия Коган: "Мне нравятся поющие на износ, я сама такая"

Почти четыре года назад группа "Ленинград" не без скандала потеряла харизматичную рыжеволосую вокалистку. Вопреки прогнозам, Юлия не пропала с радаров и профессию менять не стала. Сейчас в активе самопровозглашенной Огонь-Бабы появился разноплановый альбом на 17 песен и два чрезвычайно популярных клипа на YouTube - эпатажный "Бла бла бла" (что в песне рифмуется со словами "подкинь бабла") и версия нетленки "Короля и Шута" "Ведьма и осел". 11 февраля Юлия Коган впервые привезет свой новейший творческий багаж в Самару и представит его в клубе "Звезда".

- Стремитесь ли вы к тому, чтобы публика перестала сравнивать Юлию Коган в "Ленинграде" и после него?

- Я стремлюсь к завоеванию новой публики, а не той, которая мечется. Да и, на мой взгляд, я не сильно изменилась с тех пор, только репертуар стал более достойный "Леди". А так я все та же Огонь-баба, и все те, кто попадают ко мне на концерт, убеждаются в этом.

- Пока вы в большей степени придерживаетесь образа, созданного в ленинградский период. Но всё же лирическая героиня изменилась. В какую сторону?

- Сейчас мой образ раскрашен разными красками - от лирической героини до жесткой. В моем репертуаре очень разные песни, я даже не могу определить стиль, которого придерживаюсь, - мне нравится разная музыка, и я не в чем себе не отказываю. Пою что хочу, поэтому и образ мой многогранен.

- Вы не раз говорили, что приобрели неприязнь к матерным песням. Это как-то связано с рождением ребенка?

- Я не приобрела неприязнь к матерным песням, просто это не совсем мое. Но я могу петь все что угодно в зависимости от обстоятельств. В "Ленинграде" это было актуально, сейчас совсем нет. Ребенок здесь ни при чем.

- Кто из современных певиц вам интересен? И что в вас есть такого, чего нет у них?

- Мне нравятся певицы, которые поют на износ, потому что я сама такая. Их, к сожалению, не так много. Мне, скорее, нравятся не очень современные певцы - те, которые для многих устарели. Раньше было больше див - сейчас, в основном, сплошной шоу-бизнес. Мало сейчас певцов, которые меня цепляют, хотя хороших много.

- Вам близки какие-либо тезисы феминизма?

- Феминизм мне совсем не близок.

- Как вы воспринимаете конструктивную критику и как находите ее среди потоков неконструктивной? Вообще, читаете ли комменты к видео или рецензии в музыкальных изданиях?

- Критику я вообще не люблю, как и большинство людей моей профессии или актерской, да и любой другой творческой. Ведь то, что мы делаем, - это состояние души. Если начинают там копать - это ранит всегда, поэтому я закрыла для себя критику и слушаю только себя или близких людей, а мнение остальных мне безразлично.

Считаю, что не нравится - не слушай; не нравится - не смотри. А комментируют в основном "диванные генералы", обращать на них внимание глупо.