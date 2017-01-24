Размещение облигаций Народного займа Самарской области завершено

ООО "Технологии строительства СОФЖИ" (ТСС) 23 января завершил размещение облигаций выпуска с государственным регистрационным номером 4-01-36514-R от 11 августа 2016 г. в связи с их 100% реализацией.

Об этом сообщает региональный минсторой. "На данный момент все 8,5 тыс. облигаций первого облигационного народного займа реализованы", - констатировал генеральный директор ООО ТСС Реналь Мязитов. Напомним, первый выпуск именных бездокументарных облигаций Самарской области был зарегистрирован Центробанком РФ 11 августа 2016 года. Первым покупателем облигаций займа стал губернатор Николай Меркушкин. День 6 сентября 2016 г. фактически стал стартом начала размещения ценных бумаг. Всего выпуск состоял из 8,5 тыс. облигаций номинальной стоимостью 60 тыс. рублей. Общая сумма эмиссии составила 510 млн рублей. Размер купонного дохода установлен в размере 13% годовых. Срок погашения облигационного займа - 4 квартал 2019 г. Размещение облигаций осуществлялось путем открытой подписки.