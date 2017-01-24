Уроженку Сызрани задержали в Таиланде при попытке ввезти в страну в своем желудке партию кокаина

32-летняя уроженка Сызрани Юлия Макушова была задержана в аэропорту Таиланда при попытке ввезти в эту страну в своем желудке партию кокаина весом 600 г, сообщает syzran-small.ru.

Как выяснилось, женщина, работавшая барменом в Камбодже, везла более 10 контейнеров с наркотиком. Она прибыла в Таиланд из Бразилии. По данным местных СМИ, партия предназначалась группе наркоторговцев из Западной Африки, действующих в Бангкоке. За свое соучастие Юлия должна была получить $3,5 тысячи. Макушовой предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков.