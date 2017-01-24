Корпоративная карта от Сбербанка сделает командировку комфортнее

Как сделать командировки своих сотрудников комфортнее, а отчетность по ним - проще? Упростить документооборот и избавить сотрудников от лишних забот в деловых поездках позволяет корпоративная карта. Такую карту компании выдают своим сотрудникам для оплаты служебных расходов, в том числе в командировках.

Компания определяет лимит корпоративных карт на свое усмотрение. Теперь для отчетности бухгалтеру больше не нужно запрашивать чеки и квитанции - все операции, проведенные по данной карте, можно видеть в "Сбербанк Бизнес Онлайн". Обладатели корпоративных карт получают современный безопасный способ оплатить проживание в гостинице, проезд, представительские и непредвиденные расходы в деловых поездках. При необходимости сотрудники могут пополнить карту через банкоматы Сбербанка или снять наличные, в том числе в иностранной валюте, находясь в командировке за рубежом.

Оформить карту можно через сервис "Сбербанк Бизнес Онлайн" или через сайт Сбербанка. В этом случае оформление не займет много времени - достаточно указать имя сотрудника, его контакты и ИНН компании, а потом забрать карту в выбранном офисе Сбербанка. Открывать дополнительный счет для корпоративных карт не требуется.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

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