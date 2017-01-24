Область получит 15,2 млн руб. из госбюджета на строительство и реконструкцию сельских дорог

Самарской области будет выделено 15,2 млн руб. из федерального бюджета на строительство и реконструкцию сельских дорог.
Информация об этом содержится в опубликованном на сайте правительства РФ распоряжении федерального кабмина о распределении в 2017 г. субсидий на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 19 января 2017 года.
Согласно ему, между 54 субъектами РФ в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г." будут распределены субсидии в размере 8,3 млрд рублей.
В частности, Самарской области выделяют 15,2 млн рублей.
Средства пойдут на софинансирование расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Последние комментарии
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...
Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.