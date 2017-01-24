Область получит 15,2 млн руб. из госбюджета на строительство и реконструкцию сельских дорог

Самарской области будет выделено 15,2 млн руб. из федерального бюджета на строительство и реконструкцию сельских дорог.

Информация об этом содержится в опубликованном на сайте правительства РФ распоряжении федерального кабмина о распределении в 2017 г. субсидий на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 19 января 2017 года.

Согласно ему, между 54 субъектами РФ в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г." будут распределены субсидии в размере 8,3 млрд рублей.

В частности, Самарской области выделяют 15,2 млн рублей.

Средства пойдут на софинансирование расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.