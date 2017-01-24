За месяц у самарских торговцев конфисковано 1,3 тыс. литров спиртосодержащих жидкостей

За месяц региональное управление Роспотребнадзора сняло с прилавков торговых точек Самарской области 1,3 тыс. л непищевой спиртосодержащей продукции.

Такие данные представители ведомства озвучили на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы 24 января.

Напомним, после массового отравления людей в Иркутске в конце 2016 г. по всей стране был издан приказ о проведении внеплановых проверок, а также вышло постановление главного санитарного врача РФ о 30-дневном приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции.

Как рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по области Светлана Архипова, на территории региона - около 1,8 тыс. объектов, которые потенциально могут реализовывать такую продукцию.

"В ходе проверок выявлен один производитель - тольяттинское ООО "ПРОМХИМ", - который выпускал стеклоомывающую жидкость без разрешительных документов", - сообщила она.

По словам Архиповой, за месяц управление Роспотребнадзора организовало проведение внеплановых проверок 686 объектов, продающих непищевые спиртосодержащие жидкости, и 174 объекта, производящих и реализующих стеклоомывающую жидкость.

"Было отобрано 55 проб (19 - парфюмерно-косметической продукции, 36 - товаров бытовой химии), в 12 пробах стеклоомывающей жидкости были обнаружены нарушения по содержанию метанола. Мы направили информацию об этом в регионы, в которых производится данная продукция (Ульяновская, Саратовская области, Татарстан, Москва). Также в ходе рейдовых проверок совместно с полицией пресечено 18 фактов реализации приостановленной косметической продукции - она конфискована, протоколы направлены в суд", - отметила замруководителя управления Роспотребнадзора.

Всего за месяц было составлено 27 протоколов о таких нарушениях, снято с реализации 1,3 тыс. л продукции, в том числе косметической - 250 л, стеклоомывающей жидкости, содержащей метанол, - 1 тыс. литров.

Заслушав доклад, депутаты отметили ряд проблем. В частности, несмотря на организацию специальной "горячей линии" для приема сигналов о торговле спиртосодержащими жидкостями, за месяц на нее поступило всего 100 звонков от жителей. Все остальные точки Роспотребнадзор выявлял самостоятельно с помощью местных администраций и полиции.

Еще одной проблемой, по мнению народных избранников, является употребление населением настойки боярышника, которая является лекарством и потому под действие постановления не подпадает.

"Я ничего не услышал в докладе про боярышник. Проверяли стеклоомывающую жидкость, проверяли косметические средства, шампуни, лосьоны. А продукцию, которую пьют чаще всего и которой могут отравиться граждане, обошли стороной", - отметил член комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Алексей Степанов.

"Речь идет не об аптечном боярышнике, а о косметическом. Мы сейчас поднимаем главным образом вопрос о том, что не должно быть пищевой ассоциации в названии непищевой продукции, как, например, в лосьонах "Хлебный" или "Огуречный", - возразила Светлана Архипова.

"Каждый житель нашего региона понимает, что у нас идет торговля спиртосодержащей продукцией, растворами, при производстве которых используется не этиловый, а метиловый спирт, употребление которого в пищу может приводить к ужасным трагедиям. Поэтому сейчас перед нами стоит задача вести работу в двух направлениях. Во-первых, как можно больше объяснять населению, что нельзя употреблять такие жидкости в пищу. А с другой стороны, органы власти должны лучше контролировать производство и продажу этой продукции. На прошедший месяц мы какого-то серьезного результата не увидели. Мы предложили на общественной комиссии отработать эту проблему, сделать ее публичной. Ведь чем больше мы вовлечем население в контроль за незаконным оборотом спиртосодержащих растворов, тем лучше. Кроме того, в 2014 году мы выходили с инициативой об уменьшении объема тары, в которой продаются спиртосодержащие растворы, до 0,25 литра. Пока эта инициатива осталась без рассмотрения в Госдуме, но мы готовы дальше работать в этом направлении - не только по таре, но и по самому выпуску. Возможно, нужно проработать вопрос лицензирования спиртосодержащих препаратов", - прокомментировал председатель комитета по промышленности, предпринимательству и торговле губдумы Вячеслав Малеев.

Для подготовки проекта предложений по ограничению потребления алкоголя депутаты создали рабочую группу. В нее вошли представители Самарской губернской думы, регионального минэкономразвития, прокуратуры, Роспотребнадзора, Торгово-промышленной палаты региона, а также мэрий Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.

Кроме того, вопрос будет дополнительно рассмотрен на заседании общественной комиссии при комитете по промышленности.