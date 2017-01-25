В Сызрани задержали нетрезвого парня, пытавшегося скрыться от полицейских на угнанной машине

В дежурную часть отдела полиции №32 Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" за помощью обратился 19-летний местный житель, заявивший о пропаже автомобиля Lada Granta, который принадлежит его отцу, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Машина была припаркована около дома на ул. Грибоедова.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили жильцов ближайших домов с целью установления возможных свидетелей преступления. Ориентировка на транспортное средство была передана патрульным экипажам, несущим службу по охране общественного порядка на территории города.

Вскоре автомобиль, схожий с разыскиваемым, в транспортном потоке заметили сотрудники ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское". На законные требования полицейских остановиться водитель не реагировал и попытался скрыться, но не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Правонарушитель попытался убежать, но был задержан сотрудниками полиции.

Полицейские выяснили, что задержанный - ранее не судимый 20-летний безработный житель Сызрани. У молодого человека имелись признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении водителя составлены административные протоколы по ст. 12.3 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения"), ст. 12.25 КоАП РФ ("Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства"), ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов") и ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"), возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.