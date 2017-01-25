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Преступления Происшествия

В Сызрани задержали нетрезвого парня, пытавшегося скрыться от полицейских на угнанной машине

СЫЗРАНЬ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дежурную часть отдела полиции №32 Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" за помощью обратился 19-летний местный житель, заявивший о пропаже автомобиля Lada Granta, который принадлежит его отцу, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Машина была припаркована около дома на ул. Грибоедова.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили жильцов ближайших домов с целью установления возможных свидетелей преступления. Ориентировка на транспортное средство была передана патрульным экипажам, несущим службу по охране общественного порядка на территории города.

Вскоре  автомобиль, схожий с разыскиваемым, в транспортном потоке заметили сотрудники ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское". На законные требования полицейских остановиться водитель не реагировал и попытался скрыться, но не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Правонарушитель попытался убежать, но был задержан сотрудниками полиции.

Полицейские выяснили, что задержанный - ранее не судимый 20-летний безработный житель Сызрани. У молодого человека имелись признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении водителя составлены административные протоколы по ст. 12.3 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения"), ст. 12.25 КоАП РФ ("Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства"), ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов") и ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"), возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

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