Правительство РФ выделило региону 1,8 млрд руб. в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги"

Правительство РФ распределило 30 млрд руб. трансфертов в бюджеты субъектов в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", сообщил сайт Росавтодора.

В соответствии с постановлением правительства от 21 января, в дорожный фонд Самарской области из госбюджета в 2017 г. предоставляется 1,84 млрд руб. на обеспечение дорожной деятельности в рамках данного проекта.

Напомним, средства направляются на развитие транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации.

Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

В дальнейшем оценка реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" будет проводиться по двум основным целевым показателям. Это снижение числа мест концентрации ДТП на дорожной сети крупнейших городских агломераций (к уровню 2016 г.) в 2018 г. - на 50%, в 2025 г. - на 85%.

Кроме того, целью является увеличение доли протяженности отремонтированных и соответствующих стандартам качества дорог не менее 50% в 2018 г. и 85%- в 2025 г.

Министр транспорта РФ Максим Соколов провел селекторное совещание по вопросу реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". Министр отметил, что паспорт приоритетного проекта предусматривает проведение в субъектах РФ торгов на право выполнения дорожных работ в рамках проекта в срок до 31 марта.

При этом важнейшим фактором реализации проекта является обеспечение выполнения подрядными организациями своих гарантийных обязательств на выполненные работы, соответствующие положения должны быть предусмотрены в контрактах.

Для организации оперативного информационного обмена в рамках проекта развернута информационная система оперативного управления. Росавтодору поручено обеспечить скорейшее обучение работе в системе представителей всех субъектов, подключенных к системе, и других заинтересованных участников проекта.