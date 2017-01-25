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Дорожное строительство Транспорт и связь

Правительство РФ выделило региону 1,8 млрд руб. в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги"

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство РФ распределило 30 млрд руб. трансфертов в бюджеты субъектов в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", сообщил сайт Росавтодора.

Правительство РФ выделило региону 1,8 млрд руб. в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" Правительство РФ выделило региону 1,8 млрд руб. в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги"
Фото: rosavtodor.ru

В соответствии с постановлением правительства от 21 января, в дорожный фонд Самарской области из госбюджета в 2017 г. предоставляется 1,84 млрд руб. на обеспечение дорожной деятельности в рамках данного проекта.

Напомним, средства направляются на развитие транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации.

Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

В дальнейшем оценка реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" будет проводиться по двум основным целевым показателям. Это снижение числа мест концентрации ДТП на дорожной сети крупнейших городских агломераций (к уровню 2016 г.) в 2018 г. - на 50%, в 2025 г. - на 85%.

Кроме того, целью является увеличение доли протяженности отремонтированных и соответствующих стандартам качества дорог не менее 50% в 2018 г. и 85%- в 2025 г.

Министр транспорта РФ Максим Соколов провел селекторное совещание по вопросу реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". Министр отметил, что паспорт приоритетного проекта предусматривает проведение в субъектах РФ торгов на право выполнения дорожных работ в рамках проекта в срок до 31 марта.

При этом важнейшим фактором реализации проекта является обеспечение выполнения подрядными организациями своих гарантийных обязательств на выполненные работы, соответствующие положения должны быть предусмотрены в контрактах.

Для организации оперативного информационного обмена в рамках проекта развернута информационная система оперативного управления. Росавтодору поручено обеспечить скорейшее обучение работе в системе представителей всех субъектов, подключенных к системе, и других заинтересованных участников проекта.

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Последние комментарии

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

Бродков Бродков 20 мая 2016 15:26 Регион получит на ремонт дорог 1,1 млрд руб. из сборов от "Платона"

Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.

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