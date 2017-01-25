К товарам для сезонной торговли в регионе хотят добавить мороженое, квас и народные изделия

Перечень товаров, разрешенных к продаже в сезонных нестационарных торговых точках в Самарской области, хотят расширить.

С такой инициативой в Самарскую губернскую думу обратилась тольяттинская мэрия.

Обращение рассмотрели на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле губдумы 24 января.

Сегодня в перечень товаров для сезонной торговли в нестационарных точках входят бахчевые культуры, фрукты, ягоды и новогодние елки.

По предложению депутатов список должен быть дополнен прохладительными напитками, мороженым, квасом, выпечкой и изделиями народных промыслов.

Проект соответствующих изменений в региональный закон направлен в правительство Самарской области, облпрокуратуру, местные администрации и Ассоциацию некоммерческих организаций "Взаимодействие" для замечаний и предложений.