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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

К товарам для сезонной торговли в регионе хотят добавить мороженое, квас и народные изделия

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Перечень товаров, разрешенных к продаже в сезонных нестационарных торговых точках в Самарской области, хотят расширить.

С такой инициативой в Самарскую губернскую думу обратилась тольяттинская мэрия.

Обращение рассмотрели на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле губдумы 24 января.

Сегодня в перечень товаров для сезонной торговли в нестационарных точках входят бахчевые культуры, фрукты, ягоды и новогодние елки.

По предложению депутатов список должен быть дополнен прохладительными напитками, мороженым, квасом, выпечкой и изделиями народных промыслов.

Проект соответствующих изменений в региональный закон направлен в правительство Самарской области, облпрокуратуру, местные администрации и Ассоциацию некоммерческих организаций "Взаимодействие" для замечаний и предложений.

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Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

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