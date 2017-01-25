К товарам для сезонной торговли в регионе хотят добавить мороженое, квас и народные изделия

Перечень товаров, разрешенных к продаже в сезонных нестационарных торговых точках в Самарской области, хотят расширить.
С такой инициативой в Самарскую губернскую думу обратилась тольяттинская мэрия.
Обращение рассмотрели на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле губдумы 24 января.
Сегодня в перечень товаров для сезонной торговли в нестационарных точках входят бахчевые культуры, фрукты, ягоды и новогодние елки.
По предложению депутатов список должен быть дополнен прохладительными напитками, мороженым, квасом, выпечкой и изделиями народных промыслов.
Проект соответствующих изменений в региональный закон направлен в правительство Самарской области, облпрокуратуру, местные администрации и Ассоциацию некоммерческих организаций "Взаимодействие" для замечаний и предложений.
Последние комментарии
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
уничтожали лобстеров путём поедания? )))
отравленные поди))
Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.
Желаем удачи Илоне! Главное не разговаривать матом по телефону как папа.