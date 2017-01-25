Потребность АПК региона в кредитных ресурсах на сезонные полевые работы составляет 18 млрд рублей

Общая потребность АПК Самарской области в кредитных ресурсах на предстоящие сезонные полевые работы составляет 18 млрд руб., сообщил сайт регионального минсельхоза.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов 25 января принял участие в совещании в режиме видеоконференции под председательством первого замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова.
Совещание было посвящено вопросам внедрения механизма льготного кредитования и использования средств единой субсидии. В мероприятии участвовали представители аграрных ведомств субъектов Российской Федерации, а также уполномоченных банков.
По словам главы регионального минсельхозпрода, в Самарской области ведется работа с четырьмя системообразующими банками: ПАО "Сбербанк", АО "Альфа-банк", АО "Россельхозбанк", ПАО "ВТБ 24".
"Россельхозбанком, одним из первых заключившим соглашение с минсельхозом, на данный момент уже поданы на согласование реестры заемщиков льготного финансирования области на сумму 1 млрд рублей, - - сообщил Алексей Попов. - В данное учреждение поступило заявок на кредитование на сумму 3,5 млрд рублей. Общая потребность АПК региона в кредитных ресурсах на предстоящие сезонные полевые работы составляет 18 млрд рублей, девять из которых - по направлению инвестиционных кредитов, девять - по краткосрочным кредитам".
Также министр рассказал, что в настоящее время отрабатывается механизм согласования списков потенциальных заемщиков между банками и ведомством.
В ходе совещания основным вопросом, поступавшим от представителей регионов, стал отбор региональных банковских структур и кредитных кооперативов в реестр уполномоченных организаций по выдаче кредитов сельхозтоваропроизводителям по льготной схеме.
По информации федерального центра, отбор банков регионального уровня планируется начать на следующей неделе, а возможность участия с 2018 г. кредитных кооперативов будет рассмотрена и проанализирована.
Последние комментарии
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
уничтожали лобстеров путём поедания? )))
отравленные поди))