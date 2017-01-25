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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Потребность АПК региона в кредитных ресурсах на сезонные полевые работы составляет 18 млрд рублей

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общая потребность АПК Самарской области в кредитных ресурсах на предстоящие сезонные полевые работы составляет 18 млрд руб., сообщил сайт регионального минсельхоза.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов 25 января принял участие в совещании в режиме видеоконференции под председательством первого замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова.

Совещание было посвящено вопросам внедрения механизма льготного кредитования и использования средств единой субсидии. В мероприятии участвовали представители аграрных ведомств субъектов Российской Федерации, а также уполномоченных банков.

По словам главы регионального минсельхозпрода, в Самарской области ведется работа с четырьмя системообразующими банками: ПАО "Сбербанк", АО "Альфа-банк", АО "Россельхозбанк", ПАО "ВТБ 24".

"Россельхозбанком, одним из первых заключившим соглашение с минсельхозом, на данный момент уже поданы на согласование реестры заемщиков льготного финансирования области на сумму 1 млрд рублей, - - сообщил Алексей Попов. - В данное учреждение поступило заявок на кредитование на сумму 3,5 млрд рублей. Общая потребность АПК региона в кредитных ресурсах на предстоящие сезонные полевые работы составляет 18 млрд рублей, девять из которых - по направлению инвестиционных кредитов, девять - по краткосрочным кредитам".

Также министр рассказал, что в настоящее время отрабатывается механизм согласования списков потенциальных заемщиков между банками и ведомством.

В ходе совещания основным вопросом, поступавшим от представителей регионов, стал отбор региональных банковских структур и кредитных кооперативов в реестр уполномоченных организаций по выдаче кредитов сельхозтоваропроизводителям по льготной схеме.

По информации федерального центра, отбор банков регионального уровня планируется начать на следующей неделе, а возможность участия с 2018 г. кредитных кооперативов будет рассмотрена и проанализирована.

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