В Самаре пройдет фестиваль семейного музицирования

В пятницу, 27 января, в 17:00 в Детской музыкальной хоровой школе №1 пройдет IX Городской фестиваль семейного музицирования "Папа, мама, я - музыкальная семья".

Фестиваль проводится с 2005 г. (районный), с 2008 г. мероприятие обрело статус Городского открытого фестиваля. Ежегодно в мероприятии принимают участие до 50 семейных коллективов из общеобразовательных и музыкальных школ города. Участники награждаются дипломами и памятными призами.