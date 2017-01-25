В Самаре отметят день рождения Михаила Фрунзе

2 февраля в 18.00 в Доме-музее Фрунзе отметят день рождения красного командира.
В этот день исполняется 132 года со дня рождения крупнейшего стратега и тактика эпохи Гражданской войны Михаила Фрунзе. Пройдя через тюрьму, смертный приговор и каторгу, став комиссаром, руководя различными фронтами Гражданской войны и дослужившись до Наркомвоенмора, Фрунзе умер в 1925 году.
Что связывает эту легендарную личность с Самарой? С 31 января 1919-го по 25 января 1920 г. Фрунзе находился в Самаре и руководил 4-й армией Восточного фронта, штаб которой был расположен в нашем городе. Здесь у молодого главнокомандующего впервые открываются таланты и умение руководить войсками.
В программе мероприятия:
18.00 - показ фильма "Гроза над Белой", 1968 г., реж. Евгений Немченко и Станислав Чаплин. Фильм рассказывает о событиях 1919 г., главным героем которых был Михаил Фрунзе. Был снят в местах реальных боевых действий близ Уфы.
19.30 - театрализованное представление "Михаил Васильевич Фрунзе - крупнейший стратег и тактик". События будут воссозданы при поддержке волонтеров Дома-музея Фрунзе
20.00 - мини-фильм "Ожившие страницы истории - Самара 1918". Фильм снят киностудией Московской Сводной Добровольческой Бригады.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)