В Самаре отметят день рождения Михаила Фрунзе

2 февраля в 18.00 в Доме-музее Фрунзе отметят день рождения красного командира.

В этот день исполняется 132 года со дня рождения крупнейшего стратега и тактика эпохи Гражданской войны Михаила Фрунзе. Пройдя через тюрьму, смертный приговор и каторгу, став комиссаром, руководя различными фронтами Гражданской войны и дослужившись до Наркомвоенмора, Фрунзе умер в 1925 году.

Что связывает эту легендарную личность с Самарой? С 31 января 1919-го по 25 января 1920 г. Фрунзе находился в Самаре и руководил 4-й армией Восточного фронта, штаб которой был расположен в нашем городе. Здесь у молодого главнокомандующего впервые открываются таланты и умение руководить войсками.

В программе мероприятия:

18.00 - показ фильма "Гроза над Белой", 1968 г., реж. Евгений Немченко и Станислав Чаплин. Фильм рассказывает о событиях 1919 г., главным героем которых был Михаил Фрунзе. Был снят в местах реальных боевых действий близ Уфы.

19.30 - театрализованное представление "Михаил Васильевич Фрунзе - крупнейший стратег и тактик". События будут воссозданы при поддержке волонтеров Дома-музея Фрунзе

20.00 - мини-фильм "Ожившие страницы истории - Самара 1918". Фильм снят киностудией Московской Сводной Добровольческой Бригады.