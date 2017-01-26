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Банки Финансы

АСВ требует с экс-главбуха Волжского социального банка свыше 400 млн рублей

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Конкурсный управляющий ООО "Коммерческий Волжский социальный банк" (ВСБ) - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) - подал иск в суд на бывшего главного бухгалтера и члена правления банка Татьяну Гаврилову, сообщает samara.ru. Сумма иска -  426,7 млн рублей.

Причина - преднамеренное банкротство банка и выдача в 2011-2013 гг. фиктивных кредитов. Правонарушения совершали Гаврилова и председатель правления банка Валерий Кучканов, но, учитывая, что Кучканов 20 ноября 2013 г. скончался, заявление о привлечении к гражданско-правовой ответственности направлено в отношении Гавриловой.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у ВСБ 2 декабря 2013 г. 27 января 2014 г. по решению арбитражного суда ВСБ был признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ. Крупнейшими кредиторами ВСБ на тот момент являлись Самарский областной фонд жилья и ипотеки (198 млн руб.) и ОАО "Корпорация развития Самарской области" (около 200 млн рублей).

Следственные органы возбудили три уголовных дела по факту хищений в банке. Так, в феврале 2014 г. года возбуждено уголовное дело по факту хищения из хранилища банка более чем 370 млн рублей. В марте конкурсный управляющий выявил факт недостачи 106 платежных терминалов балансовой стоимостью 7,7 млн рублей. В мае того же года было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" по факту недостачи в банке 1,3 млрд рублей. На эту сумму АСВ выявило факты хищения наличных денежных средств под видом выдачи кредитов физическим лицам.

В конце ноября 2014 г. АСВ выставило на торги имущество ВСБ: ценные бумаги, недвижимость, машины, оргтехнику и памятные монеты.

В октябре 2015 г. АСВ выставило на продажу долги банка.

По данным на 1 января 2017 г., на расчеты с кредиторами ВСБ направлено 711, 983 млн рублей. "В период с 1 октября по 31 декабря 2016 г. новое имущество Банка не выявлено, списание не проводилось", - отчитывается АСВ.

К началу года в суды подано 435 исковых заявлений на общую сумму 4,9 млрд руб. задолженности перед ВСБ, удовлетворено 387 исковых заявлений на 3,867 млрд рублей.

Оценочная стоимость оставшегося имущества ВСБ составляет 134,384 млн рублей.

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Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

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