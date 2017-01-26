Водитель самарского автобуса 3 км ехал к больнице без остановок, пытаясь спасти умиравшего в салоне пассажира

В среду, 25 января, около 19:00 в муниципальном автобусе №37 умер пассажир, сообщает 63.ru. Молодые водитель и кондуктор впервые столкнулись с такой ситуацией, но оперативно сработали и до последнего боролись за жизнь мужчины.
Подобного инцидента ничто не предвещало. Рабочий вечер приближался к концу. Около 7 часов вечера на остановке у филармонии вместе с остальными пассажирами вошел 43-летний мужчина. Билет ему пробила 24-летняя кондуктор Кристина. Автобус тронулся и поехал в сторону железнодорожного вокзала, девушка продолжила работу, но на следующей остановке среди пассажиров началось волнение. Кто-то заметил, что мужчина побледнел, начал синеть. Окликнули кондуктора.
Кристина срочно сообщила об инциденте 35-летнему водителю Денису. Ни секунды не сомневаясь, они решили без остановок ехать до ближайшей больницы: ситуация была критической - пассажир потерял сознание.
Маршрут №37 прибыл к дорожной клинической больнице РЖД в 19:01. Позвали врача. Но во время осмотра мужчина скончался.
"Скорая" и сотрудники полиции прибыли, когда уже была констатирована смерть. "В муниципальном автобусе пассажиры обнаружили труп без внешних признаков насильственной смерти. Умерший - мужчина 1973 года рождения. Известно, что при жизни он страдал общими заболеваниями. В настоящее время труп отвезли в морг на экспертизу", - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По данному факту представители правоохранительных органов проводят проверку.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.