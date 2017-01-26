Водитель самарского автобуса 3 км ехал к больнице без остановок, пытаясь спасти умиравшего в салоне пассажира

В среду, 25 января, около 19:00 в муниципальном автобусе №37 умер пассажир, сообщает 63.ru. Молодые водитель и кондуктор впервые столкнулись с такой ситуацией, но оперативно сработали и до последнего боролись за жизнь мужчины.

Подобного инцидента ничто не предвещало. Рабочий вечер приближался к концу. Около 7 часов вечера на остановке у филармонии вместе с остальными пассажирами вошел 43-летний мужчина. Билет ему пробила 24-летняя кондуктор Кристина. Автобус тронулся и поехал в сторону железнодорожного вокзала, девушка продолжила работу, но на следующей остановке среди пассажиров началось волнение. Кто-то заметил, что мужчина побледнел, начал синеть. Окликнули кондуктора.

Кристина срочно сообщила об инциденте 35-летнему водителю Денису. Ни секунды не сомневаясь, они решили без остановок ехать до ближайшей больницы: ситуация была критической - пассажир потерял сознание.

Маршрут №37 прибыл к дорожной клинической больнице РЖД в 19:01. Позвали врача. Но во время осмотра мужчина скончался.

"Скорая" и сотрудники полиции прибыли, когда уже была констатирована смерть. "В муниципальном автобусе пассажиры обнаружили труп без внешних признаков насильственной смерти. Умерший - мужчина 1973 года рождения. Известно, что при жизни он страдал общими заболеваниями. В настоящее время труп отвезли в морг на экспертизу", - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данному факту представители правоохранительных органов проводят проверку.