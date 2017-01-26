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Банки Финансы

АСВ начнет рассчитываться с кредиторами Эл банка 1 февраля

ТОЛЬЯТТИ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), являющееся конкурсным управляющим обанкроченного Эл банка, начнет выплаты кредиторам 1 февраля, говорится в релизе АСВ.

Напомним, лицензия у Эл банка была отозвана в мае 2016 года. В конце июля в отношении организации была введена процедура конкурсного производства. Попытки бенефициаров оспорить отзыв у банка лицензии к успеху не привели.

По состоянию на 9 января текущего года к финансовому учреждению предъявлены требования 773 заявителей на общую сумму 5,5 млрд рублей. Включены в реестр требования 729 кредиторов на общую сумму 5,3 млрд руб., в том числе требования 555 кредиторов первой очереди на сумму 5 млрд руб., требования 174 кредиторов третьей очереди на сумму 244,6 млн рублей.

Кроме того, установлены требования трех кредиторов первой очереди на сумму 1,4 млн руб. и требования девяти кредиторов третьей очереди на сумму 3,3 млн руб., предъявленные после даты закрытия Реестра, требования 10 кредиторов по субординированным кредитам на сумму 125,6 млн руб., подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

"Расчеты с кредиторами первой очереди банка, требования которых включены в реестр, в размере 3,71% суммы установленных требований будут осуществляться с 1 февраля по 31 марта 2017 г. (включительно) путем перечисления причитающихся кредиторам сумм на указанные ими банковские счета", - говорится в документе, размещенном на сайте АСВ.

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