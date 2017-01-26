Кандидаты на пост главы Елховского района определятся до 18 февраля

25 января на заседании собрания представителей Елховского района было принято решение о проведении конкурса на замещение должности главы района.

Прежний руководитель муниципалитета Вячеслав Дементьев подал заявление об увольнении по собственному желанию 23 декабря прошлого года.

Согласно решению собрания представителей, документы на конкурс кандидаты смогут подать с 30 января по 18 февраля.

От района в конкурсную комиссию войдут председатель собрания представителей Галина Макарова, ее заместитель Ольга Свиридова, депутат Зоя Тимофеева и главный специалист по правовым вопросам собрания представителей Надежда Бугранова.