Кандидаты на пост главы Елховского района определятся до 18 февраля

25 января на заседании собрания представителей Елховского района было принято решение о проведении конкурса на замещение должности главы района.
Прежний руководитель муниципалитета Вячеслав Дементьев подал заявление об увольнении по собственному желанию 23 декабря прошлого года.
Согласно решению собрания представителей, документы на конкурс кандидаты смогут подать с 30 января по 18 февраля.
От района в конкурсную комиссию войдут председатель собрания представителей Галина Макарова, ее заместитель Ольга Свиридова, депутат Зоя Тимофеева и главный специалист по правовым вопросам собрания представителей Надежда Бугранова.
Последние комментарии
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание
Стоит пожелать удачи и порадоваться за молодые кадры!