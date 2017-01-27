Самарский филиал Россельхозбанка приступил к кредитованию сезонных работ

С начала года Россельхозбанк направил более 114 млн рублей на финансовую поддержку аграриев области в проведении весенней полевой кампании, что практически на 100% превышает объемы кредитования за аналогичный период прошлого года.

Кредитные средства идут, в основном, на закупку семян, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов.

С 2017 года в соответствии с новым порядком субсидирования по кредитам для предприятий АПК планируется предоставлять компенсацию части процентной ставки напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит Россельхозбанку выдавать займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев.

"Россельхозбанк ежегодно разрабатывает и реализует комплекс мер по расширению финансовой поддержки АПК. Сегодня мы готовы в полном объеме удовлетворить потребности сельхозпроизводителей в кредитных ресурсах на подготовку и проведение сезонных работ в регионе", - комментирует директор Самарского филиала Раиль Багдалов.