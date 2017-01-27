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Самарский филиал Россельхозбанка приступил к кредитованию сезонных работ

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала года Россельхозбанк направил более 114 млн рублей на финансовую поддержку аграриев области в проведении весенней полевой кампании, что практически на 100% превышает объемы кредитования за аналогичный период прошлого года.

Кредитные средства идут, в основном, на закупку семян, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов.

С 2017 года в соответствии с новым порядком субсидирования по кредитам для предприятий АПК планируется предоставлять компенсацию части процентной ставки напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит Россельхозбанку выдавать займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев.

"Россельхозбанк ежегодно разрабатывает и реализует комплекс мер по расширению финансовой поддержки АПК. Сегодня мы готовы в полном объеме удовлетворить потребности сельхозпроизводителей в кредитных ресурсах на подготовку и проведение сезонных работ в регионе", - комментирует директор Самарского филиала Раиль Багдалов.

АО "Россельхозбанк" - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня служит ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находится 100% акций банка.

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Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

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И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

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