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Преступления Происшествия

В Сызрани 51-летний геймер стал жертвой хакера-подростка

СЫЗРАНЬ. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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51-лентний геймер из Сызрани Владимир Стародубов стал жертвой несовершеннолетнего интернет-вымогателя из Оренбурга, сообщает ktv-ray.ru.

Юный хакер взломал электронную почту мужчины и получил доступ к его аккаунту в онлайн-игре, в которую сызранец играет уже три года. За возврат виртуального почтового ящика и игрового аккаунта мошенник вначале требовал 5 тыс. руб., затем скинул цену до 2 тыс. рублей. Потерпевший геймер платить не собирался и обратился с заявлением в полицию. Стражи правопорядка установили личность злоумышленника и направили собранные по делу материалы своим коллегам в Оренбург.

"Оренбуржские правоохранители долго не находили состава преступления. Спустя год после обращения и седьмого письма в прокуратуру свершилось. Накануне Владимиру Стародубову сообщили, что уголовное дело возбуждено", - говорится в сюжете телеканала.

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Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

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