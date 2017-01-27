В Сызрани 51-летний геймер стал жертвой хакера-подростка

51-лентний геймер из Сызрани Владимир Стародубов стал жертвой несовершеннолетнего интернет-вымогателя из Оренбурга, сообщает ktv-ray.ru.

Юный хакер взломал электронную почту мужчины и получил доступ к его аккаунту в онлайн-игре, в которую сызранец играет уже три года. За возврат виртуального почтового ящика и игрового аккаунта мошенник вначале требовал 5 тыс. руб., затем скинул цену до 2 тыс. рублей. Потерпевший геймер платить не собирался и обратился с заявлением в полицию. Стражи правопорядка установили личность злоумышленника и направили собранные по делу материалы своим коллегам в Оренбург.

"Оренбуржские правоохранители долго не находили состава преступления. Спустя год после обращения и седьмого письма в прокуратуру свершилось. Накануне Владимиру Стародубову сообщили, что уголовное дело возбуждено", - говорится в сюжете телеканала.