Кондуктор автобуса: "Для спасения умиравшего пассажира мы делали все что могли"

В пятницу, 27 января, водитель и кондуктор автобуса 37-го маршрута рассказали о произошедшем вечером 25 января, когда им пришлось делать все возможное для спасения умирающего пассажира.
Водитель Денис Трифонов, двигавшийся по ул. Льва Толстого, чтобы сэкономить драгоценные минуты и приехать быстрее к железнодорожной поликлинике, сразу свернул на ул. Агибалова, где встречное движение, и не направился в объезд по ул. Спортивной. Но спасти человека не удалось, о чем он и кондуктор Кристина Игошина сейчас очень сожалеют. О случившемся они сами рассказали корреспонденту Волга Ньюс.
По словам кондуктора Кристины Игошиной, 25 января около 19:00 они ехали по маршруту №37 со стороны ул. Куйбышева в направлении железнодорожного вокзала. На остановке у филармонии в заднюю дверь автобуса зашел пассажир и оплатил проезд, после чего сразу проследовал к средней двери и встал там. А у остановки "Театр кукол" ему стало плохо.
"Я обилечивала людей и, когда обернулась, увидела, что возле мужчины собрались пассажиры, - рассказывает Кристина Игошина. - Мужчина стал падать, терять сознание".
"Люди принялись вызывать "скорую", - говорил водитель Денис Трифонов. - Но на линии попросили подождать ответа оператора. А мужчине становилось все хуже. Он таял на глазах, ни на что не реагировал. И вместе с пассажирами мы решили доехать до ближайшей больницы, которой была железнодорожная поликлиника на ул. Агибалова. Решили ехать без остановок. Все надеялись, что врач в поликлинике поможет. Было желание быстрее доставить человека, чтобы врачи помогли ему".
Как выяснилось, чтобы спасти пассажира, водитель автобуса пошел на вынужденную меру. Дело в том, что поворот с ул. Льва Толстого, по которой ехал автобус, на ул. Агибалова к поликлинике запрещен, подъехать к ней можно, только дав большой круг по ул. Спортивной, который занял бы несколько минут, так как движение там часто затруднено. Ради спасения умиравшего человека водитель повернул с ул. Льва Толстого сразу на ул. Агибалова, навстречу транспортному потоку.
"Мы ехали по встречной полосе, - рассказывает Кристина Игошина. - И водители нас пропускали. И вскоре мы остановились напротив поликлиники".
Тогда из салона выскочил пассажир и побежал за врачом. Но вскоре пришел оттуда и сказал, что она не выходит.
"У поликлиники кто-то из пассажиров смог связаться с оператором в "скорой" и вызвал врачей, - продолжает Кристина Игошина. - А пока "скорая" была в пути, еще пять пассажиров побежали в поликлинику, чтобы вызвать врачей на помощь".
В тот момент пассажир уже был без сознания.
"Люди, остававшиеся в автобусе, пытались приводить мужчину в чувство, - вспоминал водитель. - Кто-то пытался делать непрямой массаж сердца. Пульс нащупывали. Еще минут через пять пятеро пассажиров снова пошли за врачом в поликлинику. В итоге женщина-медик вышла, измерила пульс и зафиксировала смерть".
Приехавшие врачи "скорой" уже ничем не могли ему помочь. Как сообщили самарские медики, экипаж "скорой помощи" приехал в установленное для таких случаев время, но оказать помочь мужчине уже не представлялось возможным.
Очевидцы произошедшего возмущались. Один из пассажиров по имени Сергей достал из кармана умершего мужчины телефон.
"Мы нашли в его памяти номера родственников умершего, - рассказывает кондуктор Кристина. - И я сообщила им о случившемся. Потом приехали супруга этого мужчины и его дочка, которой около 11 лет".
Кондуктор и водитель автобуса говорили, что пытались сделать все для спасения мужчины, очень сожалеют, что не смогли, и никого при этом не хотят осуждать.
"Нужно друг другу помогать, - сказал, завершая беседу, Денис Трифонов. - Я думаю, что не надо всех стричь под одну гребенку: и кондуктора с водителем, и медиков. Каждый на своей работе делает что может. Врачи тоже разные бывают. Кто-то вышел на помощь, кто-то не вышел".
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