Полиция ведет проверку по факту смерти мужчины в автобусе

В Самаре началась проверка по инциденту, произошедшему вечером 25 января.
Напомним, пассажиру автобуса, следующего по 37-му маршруту, неожиданно стало плохо, другие пассажиры не смогли дозвониться до "скорой помощи", и водитель автобуса решил везти мужчину до Дорожной клинической больницы (на что потребовалось не более пяти минут). Однако, по словам очевидцев, врачи не спешили на помощь и лишь по прошествии достаточно длительного времени констатировали смерть.
"В настоящее время проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины без внешних признаков насильственной смерти, - сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Самарской области Сергей Гольдштейн. - Проводится экспертиза для установления причины смерти. После получения результатов будет принято процессуальное решение".
Интересно, что проверка проводится именно по факту смерти мужчины, а не по оценке действий сотрудников медучреждения. Впрочем, полицейские отмечают: если в ходе проверки будут установлены какие-то факты, которые будут говорить о возможной причастности врачей к смерти гражданина, то вопросы возникнут и к ним.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.