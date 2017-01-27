Полиция ведет проверку по факту смерти мужчины в автобусе

В Самаре началась проверка по инциденту, произошедшему вечером 25 января.

Напомним, пассажиру автобуса, следующего по 37-му маршруту, неожиданно стало плохо, другие пассажиры не смогли дозвониться до "скорой помощи", и водитель автобуса решил везти мужчину до Дорожной клинической больницы (на что потребовалось не более пяти минут). Однако, по словам очевидцев, врачи не спешили на помощь и лишь по прошествии достаточно длительного времени констатировали смерть.

"В настоящее время проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины без внешних признаков насильственной смерти, - сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Самарской области Сергей Гольдштейн. - Проводится экспертиза для установления причины смерти. После получения результатов будет принято процессуальное решение".

Интересно, что проверка проводится именно по факту смерти мужчины, а не по оценке действий сотрудников медучреждения. Впрочем, полицейские отмечают: если в ходе проверки будут установлены какие-то факты, которые будут говорить о возможной причастности врачей к смерти гражданина, то вопросы возникнут и к ним.