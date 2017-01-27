Кондуктор автобуса, в котором умер пассажир: "Врач вышла к нам лишь спустя 10-15 минут"

Кондуктор Кристина Игошина и водитель Денис Трифонов, работающие на самарском автобусном маршруте №37, рассказали "Самарской газете" о трагедии со смертью пассажира, произошедшей 25 января. С их слов, врачи Дорожной клинической больницы, куда они 3 км везли мужчину без остановок, не спешили помочь умирающему человеку.

Напомним, около 7 часов вечера на остановке у филармонии вместе с остальными пассажирами в салон вошел 43-летний мужчина. Автобус тронулся и поехал в сторону железнодорожного вокзала, но на следующей остановке среди пассажиров началось волнение. Кто-то заметил, что мужчина побледнел, начал синеть. Окликнули кондуктора. Водитель решил отвезти пассажира в ближайшую больницу, и 3 км автобус проехал без остановок. Однако врачи дорожной клинической больницы не спешили помочь умирающему человеку.

"На остановке "Филармония" пассажир вошел в заднюю дверь, а через одну остановку подошел к выходу. Он стоял, держался за поручень и вдруг упал. Ему стало плохо, он побледнел, посинел. Все собрались около него, были на нервах, в панике. Я побежала к водителю. Мы думали, что делать. Я растерялась. Работаю кондуктором три с половиной года, и такое впервые, - рассказала Кристина Игошина. - Я, пассажиры, которые не вышли (человек шесть-семь), звонили в "скорую", там шло ожидание вызова. Решили, что нужно быстро ехать в больницу - спасать человека, - и помчались. Все время с нами оставался 22-летний парень Сергей: держал мужчину, постоянно прощупывал пульс. Мы пытались привести его в чувство.

Когда подъехали к больнице, один пассажир побежал к врачам. Прошло несколько минут. Я была в автобусе и не знаю, что им ответили. Но медики не пришли. Потом в больницу отправились уже человек пять. Минут через 10-15 пришла врач, прослушала пульс мужчины, сказала, что уже поздно, он умер. Минут через тридцать приехала "скорая", а потом и полиция. Подъехали и родственники, жена и дочка 11 лет. Девочка плакала, рвалась к папе, кричала: "Почему ты нас бросил?" Пассажир Сергей успокаивал жену погибшего, объяснял, что уже не вернешь".

"Я ехал по маршруту. Подошла кондуктор, сказала, что пассажиру стало плохо. Я остановил автобус, пришел в салон. Мужчина лежал, его подняли, посадили, дыхания практически не было. Вызывали "скорую", но никто не дозвонился, и решили везти в больницу. До медучреждения было три остановки, думали, что там окажут помощь быстрее. Постоянно нащупывали пульс. Кто-то говорил, что пульс еле-еле есть, другие - что пульса нет. Была суета, шок. Мы делали все возможное, чтобы помочь. Думаю, каждый бы так поступил. По протоколу, мы были обязаны высадить пассажиров. Но никто не возмущался, что автобус не следует по маршруту. Кому нужно было, тот вышел, а остальные хотели помочь словесно или какими-то действиями.

Привезли в больницу. Дорога была свободная, добрались за три-четыре минуты. Сначала кто-то из пассажиров зашел туда, но врач не вышла. Потом пошли несколько человек. Тогда врач вышла и констатировала смерть.

Думал, что чем быстрее доставим в больницу, тем будет лучше. Но не получилось. Я сделал все, что мог", - посетовал Денис Трифонов.