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Преступления Происшествия

У самарца сотрудники ГИБДД изъяли 1,4 гр синтетического наркотика

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Находившиеся на маршруте патрулирования на Аэропортовском шоссе сотрудники ГИБДД заметили в транспортном потоке автомобиль ВАЗ-2112, пассажир которого не был пристегнут ремнем безопасности. Полицейские остановили автомашину, правонарушителем оказался местный 39-летний житель. 

В ходе разговора со стражами правопорядка мужчина заметно нервничал, чем вызвал подозрения сотрудников полиции. В ходе личного досмотра в присутствии понятых инспекторы ДПС обнаружили у нарушителя полиэтиленовый сверток, в котором находилось вещество растительного происхождения.

Находку направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению специалистов, изъятым у мужчины веществом является наркотик синтетического происхождения массой 1,42 грамма.

В настоящее время по факту незаконного хранения наркотиков в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у предполагаемого злоумышленника запрещенное вещество. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 

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Контроль везде необходим.

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