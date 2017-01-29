На тольяттинца, предъявившего инспектору ГИБДД поддельные права, заведено уголовное дело

Подозреваемого в использовании поддельного документа полицейские задержали на возле одного из домов на ул. Свердлова в Тольятти.

Находившийся за рулем автомобиля "вазовской" легковушки мужчина, совершивший административное правонарушение, предъявил инспекторам ГИБДД водительское удостоверение с признаками подделки.

Сотрудники полиции изъяли документ и направили его на экспертизу. Криминалисты дали заключение, что права действительно выполнены кустарным способом.

По данным полицейских, задержанный 44-летний мужчина проживает в Тольятти. Ранее он не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. По результатам проверки в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа", сообщает ГУ МВД по Самарской области.