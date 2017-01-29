На тольяттинца, предъявившего инспектору ГИБДД поддельные права, заведено уголовное дело

Подозреваемого в использовании поддельного документа полицейские задержали на возле одного из домов на ул. Свердлова в Тольятти.
Находившийся за рулем автомобиля "вазовской" легковушки мужчина, совершивший административное правонарушение, предъявил инспекторам ГИБДД водительское удостоверение с признаками подделки.
Сотрудники полиции изъяли документ и направили его на экспертизу. Криминалисты дали заключение, что права действительно выполнены кустарным способом.
По данным полицейских, задержанный 44-летний мужчина проживает в Тольятти. Ранее он не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. По результатам проверки в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.