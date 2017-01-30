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Экономика и бизнес

Жигулевская фармкомпания "Озон" потребовала от налоговиков и силовиков оплатить убытки от выемки документов

ЖИГУЛЕВСК. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Жигулевская фармацевтическая компания "Озон" впервые в истории России потребовала от налоговиков и силовиков оплатить убытки, возникшие в результате проведения на предприятии силовой акции по выемке документов, пишет "Самарское обозрение".

12 октября прошлого года "Озон" обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании незаконным постановления МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области от 5 июля 2016 года об изъятии документов и предметов.

Суть иска была раскрыта в ходе судебного заседания, прошедшего 26 января.

"5 июля 2016 года в 10 часов утра в здание заводоуправления ворвались порядка 40 человек, половина из которых являлась сотрудниками силовых органов, а половина — фискалами. Они вошли без предупреждения, без предъявления документов, закрыли ворота предприятия, не позволяя никому выезжать и заезжать на его территорию. Всех сотрудников вывели на улицу на 35-градусную жару, взламывали двери кабинетов, рылись в личных вещах работников", - цитирует заявителя "Самарское обозрение".

Представители "Озона" также уверяют, что во время силовой акции пострадал один из сотрудников предприятия, которого ударили локтем в грудь.

По версии представителей фармкомпании, налоговики своими действиями полностью парализовали работу предприятия, которое простаивало в течение пяти дней.

По данным "Самарского обозрения", менеджмент "Озона" направлял жалобы на действия фискалов начальнику ГУ МВД России по Самарской области Сергею Солодовникову, в Генеральную прокуратуру РФ, депутатам различных уровней, однако поддержки там не получил.

26 января представители "Озона" попросили суд приобщить материальные требования на сумму ущерба. Упущенную выгоду на предприятии оценили в 22,3 млн рублей. Также "Озон" потребовал от ведомства 782 тыс. руб. за работы по восстановлению систем безопасности.

Налоговики же заявили в суде, что действовали строго в рамках закона, а выемка произошла по вине самого "Озона", так как предприятие не предоставило все требуемые документы.

"Мы подозреваем, что документы хотели сокрыть предумышленно, нам их в итоге так и не дали. Мы бы не стали изымать серверы, если бы смогли получить истребуемое мирным путем. Двери мы не ломали, мы их вежливо сняли с петель и оставили на месте", - приводит издание слова представителей ИФНС.

Представители "Озона" в свою очередь поясняют, что предоставляли все сведения, которые необходимы для начисления налогов. Однако те якобы просили "внутреннюю документацию, которая фискалов касаться не должна".

В суде также выяснилось, что налоговики в ходе мероприятия пытались выяснить сколько "Озон" зарабатывает на популярном препарате "Редуксин" - БАДе, применяемом для снижения массы тела. По их версии, в аптеках он продается в 30 раз дороже себестоимости. На заводе же считают, что ценообразование не должно заботить ФНС.

"Как рассказали представители ИФНС, "себестоимость одной пачки "Редуксина" на "Озоне" составляет 69 рублей, однако в результате цепочки ценообразования стоимость препарата увеличивается до 2 тыс. рублей", - пишет "Самарское обозрение".

На это представители "Озона" парировали, что "Редуксин" не входит в утвержденные правительством списки жизненно важных лекарств.

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