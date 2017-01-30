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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Установка "умных светофоров" на Московском шоссе подешевела на треть

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определило подрядчика, который должен выполнить работы по устройству автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на самарских дорогах регионального значения.

Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Напомним, ранее был объявлен аукцион на выполнение первого этапа устройства АСУДД на дорогах общего пользования регионального значения Самары. Заказчиком выступил минтранс области. Победителем стал единственный участник торгов - ООО "Технологии безопасности".

Стоимость контракта составляла 48,4 млн рублей. Однако по решению ФАС результаты аукциона были отменены.

Для определения подрядчика были объявлены повторные торги. На этот раз они касались всего объема работ. На аукцион было подано три заявки.

В результате торгов победителем было признано московское ООО "Проектирование автоматизированных регулируемых управляющих систем" - при начальной максимальной стоимости контракта в 72 млн руб. компания согласилась выполнить работы за 47,2 млн рублей.

Подрядчик должен будет выполнить монтаж и подключение оборудования на Московском шоссе от ул. Мичурина до пр. Кирова, а также от пр. Кирова до АЗС №115 "Роснефть". Главной целью установки "умных светофоров" станет улучшение условий движения транспортных потоков на магистралях, повышение пропускной способности дорог, создание технической базы для оптимального управления транспортными потоками, а также повышение безопасности движения.

Согласно техзаданию, комплексы автоматизации должны обеспечивать непрерывную и бесперебойную передачу информации о характеристиках транспортного потока по каналам связи и передавать команды управления периферийному оборудованию системы. А комплекс технических средств должен обеспечивать обработку полученных данных и выбор режима функционирования системы.

По сообщению регионального правительства, до конца 2017 г. в обязательном порядке будут отремонтированы автомобильные дороги, по которым проходят гостевые туристические маршруты ЧМ-2018.

На основных магистралях в Самаре появятся выделенные полосы для движения транспорта общего пользования, а внедрение АСУДД позволит светофорам переключаться в зависимости от условий дорожного движения - величины транспортных потоков и других факторов.

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Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

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Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Данила Телегин 14 ноября 2016 12:09 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

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