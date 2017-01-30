Ставки по потребительским кредитам снижены и заморожены

Эксперты отмечают возросший спрос на потребительские кредиты. Их берут на отпуск, ремонт квартиры, получение дополнительного или второго высшего образования. Сэкономить на кредитах становится проще с акцией Сбербанка "Одобряем мечты", по условиям которой базовые ставки снижены на 7%. Воспользоваться предложением могут как новые, так и постоянные клиенты банка, например, держатели зарплатных карт. Акция действует до 31 января.

По условиям акции "Потребительский кредит под поручительство физических" стал доступен со ставками 13,9% и 15,9% годовых в рублях. Ставки по "Потребительскому кредиту без обеспечения" зафиксированы на 14,9% и 16,9%. В акцию попал и новый продукт Сбербанка "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов" - в зависимости от условий ставки по нему составят 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях. Данный продукт позволяет объединить несколько кредитов в один и сократить выплаты по ним почти на треть.

Получить кредит со сниженной ставкой стало проще. Новым клиентам достаточно предоставить в офис банка минимальный пакет документов: паспорт, справку о доходах и справку с места работы. Постоянным клиентам нужен только паспорт. Пользователи "Сбербанк Онлайн" могут подать заявку с сайта в разделе "Кредиты". С подробными условиями получения и обслуживания кредита и процентными ставками можно ознакомиться на sberbank.ru.

Специалисты банка отмечают, что благодаря снижению ставок и новым предложениям в 2016 году доля Сбербанка в потребительском кредитовании жителей Поволжья приблизилась к 50% - им выдано более 1,1 миллиона займов.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.