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Банки Финансы

Ставки по потребительским кредитам снижены и заморожены

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты отмечают возросший спрос на потребительские кредиты. Их берут на отпуск, ремонт квартиры, получение дополнительного или второго высшего образования. Сэкономить на кредитах становится проще с акцией Сбербанка "Одобряем мечты", по условиям которой базовые ставки снижены на 7%. Воспользоваться предложением могут как новые, так и постоянные клиенты банка, например, держатели зарплатных карт. Акция действует до 31 января.

По условиям акции "Потребительский кредит под поручительство физических" стал доступен со ставками 13,9% и 15,9% годовых в рублях. Ставки по "Потребительскому кредиту без обеспечения" зафиксированы на 14,9% и 16,9%. В акцию попал и новый продукт Сбербанка "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов" - в зависимости от условий ставки по нему составят 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях. Данный продукт позволяет объединить несколько кредитов в один и сократить выплаты по ним почти на треть.

Получить кредит со сниженной ставкой стало проще. Новым клиентам достаточно предоставить в офис банка минимальный пакет документов: паспорт, справку о доходах и справку с места работы. Постоянным клиентам нужен только паспорт. Пользователи "Сбербанк Онлайн" могут подать заявку с сайта в разделе "Кредиты". С подробными условиями получения и обслуживания кредита и процентными ставками можно ознакомиться на sberbank.ru.

Специалисты банка отмечают, что благодаря снижению ставок и новым предложениям в 2016 году доля Сбербанка в потребительском кредитовании жителей Поволжья приблизилась к 50% - им выдано более 1,1 миллиона займов.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

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