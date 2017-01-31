Оперу "Леди Макбет Мценского уезда" покажут перед поездкой на "Золотую Маску"

Оперу Самарского академического театра оперы и балета "Леди Макбет Мценского уезда", отмеченную пятью номинациями на национальную театральную премию "Золотая Маска", 4 февраля покажут в последний раз перед гастролями в Москву.
Самарский театр оперы и балета оказался в шорт-листе национальной театральной премии "Золотая Маска" сразу в пяти номинациях: в номинации "Опера/Спектакль", главный дирижер театра Александр Анисимов — в номинации "Опера/Работа дирижера", режиссер Георгий Исаакян в номинации "Опера/Работа режиссера", Ирина Крикунова с партией Катерины Измайловой и Дмитрий Скориков с партией Бориса Тимофеевича претендуют на лучшие актерские работы.
На конкурс Оперный поедет первым из номинированных самарских театров. Уже 22 февраля оперу "Леди Макбет Мценского уезда" покажут в Москве на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.
"Уже сейчас есть уверенность в том, что проделана работа высокого уровня, — комментирует номинацию главный дирижер театра Александр Анисимов. — В случае с "Леди Макбет Мценского уезда" я был уверен в том, что мы выбрали правильную дорогу, поставили правильную цель. Эта цель была выбрана еще пять лет назад, когда мы открывались после реконструкции и сделали первый шаг к наполнению нашего репертуара. Я очень рад, что результат оказался близким и понятным публике, несмотря на сложность произведения".
Сюжетной основой оперы послужила повесть Николая Лескова, одна из самых страшных страниц русской литературы. Александр Прейс и руководивший работой Дмитрий Шостакович существенно переосмыслили сюжет. Почти ничего не меняя в поступках Катерины Львовны, они изменили мотивы. Главная героиня предстала не только как порождение, но и как жертва домостроевского уклада. Шостакович назвал свое произведение "трагической сатирой".
У оперы непростая судьба. Первая постановка спектакля в 1934 г. была жестоко раскритикована и вплоть до 1960-х на сцене не шла. В 1956 г. композитор сделал новую редакцию с названием "Катерина Измайлова". В этом виде опера впервые показана в Москве в декабре 1962 года. За первой редакцией закрепилось название "Леди Макбет Мценского уезда". Именно первая редакция представлена на сцене Самарского театра оперы и балета. Премьера спектакля состоялась в мае и была приурочена к 110-летию композитора.
Напомним, в этом году три спектакля из Самарской области номинированы на "Золотую Маску" в основном конкурсе: "Корабль дураков" Новокуйбышевского театра-студии "Грань", "Леди Макбет Мценского уезда" Самарского театра оперы и балета и "История лошади" Театра драмы.
23-й фестиваль "Золотая Маска" пройдет в Москве с февраля по апрель. Церемония вручения премий состоится 19 апреля в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают