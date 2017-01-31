Оперу "Леди Макбет Мценского уезда" покажут перед поездкой на "Золотую Маску"

Оперу Самарского академического театра оперы и балета "Леди Макбет Мценского уезда", отмеченную пятью номинациями на национальную театральную премию "Золотая Маска", 4 февраля покажут в последний раз перед гастролями в Москву.

Самарский театр оперы и балета оказался в шорт-листе национальной театральной премии "Золотая Маска" сразу в пяти номинациях: в номинации "Опера/Спектакль", главный дирижер театра Александр Анисимов — в номинации "Опера/Работа дирижера", режиссер Георгий Исаакян в номинации "Опера/Работа режиссера", Ирина Крикунова с партией Катерины Измайловой и Дмитрий Скориков с партией Бориса Тимофеевича претендуют на лучшие актерские работы.

На конкурс Оперный поедет первым из номинированных самарских театров. Уже 22 февраля оперу "Леди Макбет Мценского уезда" покажут в Москве на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

"Уже сейчас есть уверенность в том, что проделана работа высокого уровня, — комментирует номинацию главный дирижер театра Александр Анисимов. — В случае с "Леди Макбет Мценского уезда" я был уверен в том, что мы выбрали правильную дорогу, поставили правильную цель. Эта цель была выбрана еще пять лет назад, когда мы открывались после реконструкции и сделали первый шаг к наполнению нашего репертуара. Я очень рад, что результат оказался близким и понятным публике, несмотря на сложность произведения".

Сюжетной основой оперы послужила повесть Николая Лескова, одна из самых страшных страниц русской литературы. Александр Прейс и руководивший работой Дмитрий Шостакович существенно переосмыслили сюжет. Почти ничего не меняя в поступках Катерины Львовны, они изменили мотивы. Главная героиня предстала не только как порождение, но и как жертва домостроевского уклада. Шостакович назвал свое произведение "трагической сатирой".

У оперы непростая судьба. Первая постановка спектакля в 1934 г. была жестоко раскритикована и вплоть до 1960-х на сцене не шла. В 1956 г. композитор сделал новую редакцию с названием "Катерина Измайлова". В этом виде опера впервые показана в Москве в декабре 1962 года. За первой редакцией закрепилось название "Леди Макбет Мценского уезда". Именно первая редакция представлена на сцене Самарского театра оперы и балета. Премьера спектакля состоялась в мае и была приурочена к 110-летию композитора.

Напомним, в этом году три спектакля из Самарской области номинированы на "Золотую Маску" в основном конкурсе: "Корабль дураков" Новокуйбышевского театра-студии "Грань", "Леди Макбет Мценского уезда" Самарского театра оперы и балета и "История лошади" Театра драмы.

23-й фестиваль "Золотая Маска" пройдет в Москве с февраля по апрель. Церемония вручения премий состоится 19 апреля в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.