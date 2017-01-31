В Самаре пресечена деятельность трех игорных клубов

Деятельность незаконных игорных заведений пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре.
При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление фактов организации незаконной игорной деятельности, полицейские получили информацию о том, что в трех помещениях, расположенных в Промышленном районе города, функционируют нелегальные интернет-клубы.
В ходе проверки полученные сведения подтвердились. Из помещений полицейские изъяли компьютерное оборудование, которое в настоящее время находится на хранении на складе Управления МВД России по г. Самаре. По версии сотрудников органов внутренних дел, нелегальную деятельность организовал 24-летний житель областного центра.
Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Незаконная организация и проведение азартных игр" Уголовного кодекса Российской Федерации, решается вопрос об объединении их в одно производство. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие, сообщает облГлавк.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.