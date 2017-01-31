В Самаре пресечена деятельность трех игорных клубов

Деятельность незаконных игорных заведений пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре.

При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление фактов организации незаконной игорной деятельности, полицейские получили информацию о том, что в трех помещениях, расположенных в Промышленном районе города, функционируют нелегальные интернет-клубы.

В ходе проверки полученные сведения подтвердились. Из помещений полицейские изъяли компьютерное оборудование, которое в настоящее время находится на хранении на складе Управления МВД России по г. Самаре. По версии сотрудников органов внутренних дел, нелегальную деятельность организовал 24-летний житель областного центра.

Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Незаконная организация и проведение азартных игр" Уголовного кодекса Российской Федерации, решается вопрос об объединении их в одно производство. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие, сообщает облГлавк.