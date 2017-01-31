Тольяттинца подозревают в попытке дать взятку сотруднику ГИБДД

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, которого подозревают в покушении на дачу взятки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, 11 декабря 2016 г. подозреваемый пытался передать инспектору ГИБДД 5 тыс. руб. - часть взятки от обещанной суммы 30 тыс. руб., за это правоохранитель должен был не составлять в отношении него протоколы об отстранении от управления транспортом и направлении на медосвидетельствование. Однако полицейский отказался.

Расследование уголовного дела продолжается.