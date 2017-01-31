16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре будут судить девять человек, обвиняемых в сбыте героина на 278 млн рублей Природоохранная прокуратура уличила самарскую фирму в краже грунта со дна водоема В Кинеле женщину подозревают в нанесении ножевого ранения отчиму Тольяттинцу назначено 20 лет колонии за мошенничество и организацию убийства компаньона Двух жителей области обвиняют в жестоком убийстве знакомого ради 43 тыс. рублей

Преступления Происшествия

Тольяттинца подозревают в попытке дать взятку сотруднику ГИБДД

ТОЛЬЯТТИ. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 172
Версия для печати

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, которого подозревают в покушении на дачу взятки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, 11 декабря 2016 г. подозреваемый пытался передать инспектору ГИБДД 5 тыс. руб. - часть взятки от обещанной суммы 30 тыс. руб., за это правоохранитель должен был не составлять в отношении него протоколы об отстранении от управления транспортом и направлении на медосвидетельствование. Однако полицейский отказался.

Расследование уголовного дела продолжается.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валентин Иванов 12:12 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5