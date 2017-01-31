Лыжник Валерий Гонтарь завоевал вторую медаль Всемирной зимней Универсиады

В Алма-Ате продолжаются соревнования XXVIII Всемирной зимней Универсиады.

Лыжник Самарской области Валерий Гонтарь стал двукратным призером Универсиады, завоевав серебро в гонке преследования на 10 километров.

Ранее Валерий Гонтарь выиграл гонку на 10 километров классическим стилем, опередив в борьбе за золото Дмитрия Ростовцева из Московской области. 31 января в гонке преследования основное соперничество за победу снова развернулась между этими спортсменами. В итоге на этот раз сильнейшим стал Ростовцев. Валерий Гонтарь показал время 26 минут 27,2 секунды, отстав от конкурента на 14,7 секунды.

Впереди у Валерия Гонтаря запланированы старты в смешанном командном спринте (4 февраля), мужская эстафета 4×7,5 км (6 февраля) и массовом старте на 30 км (8 февраля), сообщает министерство спорта Самарской области.