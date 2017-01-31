Лыжник Валерий Гонтарь завоевал вторую медаль Всемирной зимней Универсиады

В Алма-Ате продолжаются соревнования XXVIII Всемирной зимней Универсиады.
Лыжник Самарской области Валерий Гонтарь стал двукратным призером Универсиады, завоевав серебро в гонке преследования на 10 километров.
Ранее Валерий Гонтарь выиграл гонку на 10 километров классическим стилем, опередив в борьбе за золото Дмитрия Ростовцева из Московской области. 31 января в гонке преследования основное соперничество за победу снова развернулась между этими спортсменами. В итоге на этот раз сильнейшим стал Ростовцев. Валерий Гонтарь показал время 26 минут 27,2 секунды, отстав от конкурента на 14,7 секунды.
Впереди у Валерия Гонтаря запланированы старты в смешанном командном спринте (4 февраля), мужская эстафета 4×7,5 км (6 февраля) и массовом старте на 30 км (8 февраля), сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!