Сбербанк изучает перспективы развития бизнеса Ульяновска

26 января председатель Поволжского банка Владимир Ситнов, вице-президент ПАО Сбербанк, председатель Волго-Вятского банка Петр Колтыпин и заместитель председателя, управляющий отделением "Банк Татарстан" Рушан Сахбиев посетили крупнейшие предприятия Ульяновской области.
В цехах самолетостроительного завода "Авиастар-СП" представители банковского сообщества ознакомились с процессом сборки воздушных судов. Управляющий директор "Авиастара" Сергей Юрасов отметил свой положительный опыт взаимодействия со Сбербанком на ранее возглавляемым им УАЗе.
С авиакомпанией "Волга-Днепр" Сбербанк сотрудничает много лет. В Центре управления воздушными перевозками международного авиаперевозчика партнерам показали работу комплексного тренажера самолета Ан-124-100 "Руслан", а также тренажерный центр, где проходит летная подготовка и переподготовка пилотов, повышение квалификации летного состава авиакомпании.
"Совместно со Сбербанком в Ульяновске реализуется программа квартальной застройки и многие другие проекты, в дальнейшем планируем продолжить сотрудничество в рамках ипотечного кредитования, аккредитации домов и других направлений", - отмечает генеральный директор крупнейшей инвестиционной компании-застройщика "Запад" Наиль Алимов.
"В Ульяновске сосредоточено большое количество наших ключевых клиентов. Визиты на их производственные площадки, встречи с руководителями и знакомство с бизнесом позволяют нам лучше понимать конечные цели наших клиентов. А соответственно, предлагать более подходящие нашим клиентам продукты", - отметил управляющий Ульяновским отделением ПАО Сбербанк Вячеслав Безруков.
Последние комментарии
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.