Сбербанк изучает перспективы развития бизнеса Ульяновска

26 января председатель Поволжского банка Владимир Ситнов, вице-президент ПАО Сбербанк, председатель Волго-Вятского банка Петр Колтыпин и заместитель председателя, управляющий отделением "Банк Татарстан" Рушан Сахбиев посетили крупнейшие предприятия Ульяновской области.

В цехах самолетостроительного завода "Авиастар-СП" представители банковского сообщества ознакомились с процессом сборки воздушных судов. Управляющий директор "Авиастара" Сергей Юрасов отметил свой положительный опыт взаимодействия со Сбербанком на ранее возглавляемым им УАЗе.

С авиакомпанией "Волга-Днепр" Сбербанк сотрудничает много лет. В Центре управления воздушными перевозками международного авиаперевозчика партнерам показали работу комплексного тренажера самолета Ан-124-100 "Руслан", а также тренажерный центр, где проходит летная подготовка и переподготовка пилотов, повышение квалификации летного состава авиакомпании.

"Совместно со Сбербанком в Ульяновске реализуется программа квартальной застройки и многие другие проекты, в дальнейшем планируем продолжить сотрудничество в рамках ипотечного кредитования, аккредитации домов и других направлений", - отмечает генеральный директор крупнейшей инвестиционной компании-застройщика "Запад" Наиль Алимов.

"В Ульяновске сосредоточено большое количество наших ключевых клиентов. Визиты на их производственные площадки, встречи с руководителями и знакомство с бизнесом позволяют нам лучше понимать конечные цели наших клиентов. А соответственно, предлагать более подходящие нашим клиентам продукты", - отметил управляющий Ульяновским отделением ПАО Сбербанк Вячеслав Безруков.