В 2017 году в Самарской области планируют сдать восемь проблемных "долевок"

В 2017 г. в Самарской области планируют сдать в эксплуатацию восемь проблемных "долевок", рассказал руководитель управления ликвидации аварийного жилья и восстановления жилищных прав граждан регионального министерства строительства Дмитрий Шемуратов во время рабочей поездки.

"В целом по области сейчас 3191 человек состоит в реестре обманутых дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В 2016 году удовлетворены права 1029 дольщиков, введены в эксплуатацию восемь объектов. На 2017 год планируется предварительно введение в эксплуатацию еще восьми объектов на 1019 человек обманутых дольщиков. Эти дома сейчас в нормальном состоянии, на объектах ведутся строительные работы", - пояснил он.

Речь идет о следующих домах:

Заводское шоссе, 57в, дольщиков - 42 (СОФЖИ),

ЖК "Альбатрос" по ул. Тухачевского, дольщиков - 188 ("Новый город"),

ул. Антонова-Овсеенко, 127, дольщиков - 120 (ООО "Прогресс-Н"),

ул. Карбышева, 1, дольщиков - 59 (ООО "Скала"),

ул. Тухачевского, 10, дольщиков - 209 (ООО "Промбезопасность"),

ул. Блюхера, 19 - 70 человек (ЖСК "На Блюхера"),

ул. Революционная, 148, дольщиков - 145 (ООО "Прогресс-Н"),

ул. Тургенева, 315, дольщиков - трое (ООО "ПСК Волга").

По информации регионального минстроя, на 10 января 2017 г. в перечень проблемных объектов, утвержденный постановлением правительства Самарской области, включены 50 "долевок": в Самаре находится 38 проблемных домов (по 28 из них ситуация урегулирована и объекты переданы новому инвестору-застройщику), в Тольятти новый инвестор-застройщик привлечен для завершения строительства четырех проблемных объектов из шести имеющихся, в Волжском районе в отношении всех "долевок" привлечен новый инвестор-застройщик.