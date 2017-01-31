Стали известны даты показов самарских спектаклей на "Золотой Маске"

Самарские театры поедут на "Золотую Маску" - 2017 с четырьмя спектаклями. Три из них претендуют на национальную театральную премию. Еще один покажут в рамках внеконкурсной программы фестиваля.

"Леди Макбет Мценского уезда"

На "Золотую Маску" -2016 впервые за всю историю премии были номинированы сразу два театра Самарской губернии, а в этом сезоне число местных трупп, претендующих на главную театральную премию страны, достигло трех. Два театра попали в номинанты второй год подряд, причем в прошлом сезоне оба были выдвинуты на премию впервые в своей истории.

Самарский театр оперы и балета, в прошлом сезоне не только впервые в своей истории номинированный на премию, но и удостоенный чести открывать фестиваль, снова попал в номинанты с оперой. На премию выдвинут спектакль "Леди Макбет Мценского уезда", в частных номинациях соревноваться с конкурентами будут дирижер Александр Анисимов, режиссер Георгий Исаакян, артисты Ирина Крикунова с партией Екатерины Львовны Измайловой и Дмитрий Скориков (Борис Тимофеевич Измайлов).

"Уже сейчас есть уверенность в том, что проделана работа высокого уровня, - считает главный дирижер Самарского театра оперы и балета Александр Анисимов. - В случае с "Леди Макбет Мценского уезда" я был уверен в том, что мы выбрали правильную дорогу, поставили правильную цель. Эта цель была выбрана еще пять лет назад, когда мы открывались после реконструкции и сделали первый шаг к наполнению нашего репертуара. Я очень рад, что результат оказался близким и понятным публике, несмотря на сложность произведения".

"Леди Макбет Мценского уезда" покажут 22 февраля на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

"Корабль дураков"

Среди драматических театров Самарскую область вновь представляет театр-студия "Грань" из Новокуйбышевска, на этот раз со спектаклем "Корабль дураков". На премию также будут претендовать режиссер Денис Бокурадзе и художник по костюмам Елена Соловьева в соответствующих номинациях.

Спектакль по средневековым французским фарсам новокуйбышевская труппа выпустила в ноябре 2015-го. В "Корабль дураков" вошли пять фарсов: "Дворянин и Ноде", "Женатый любовник", "Новобрачный, который не сумел угодить молодой супруге", "Брат Гильбер", "Жены, которые решили переплавить своих мужей".

"В марте 2016-го театр со спектаклем "Таня-Таня" стал участником национальной театральной премии "Золотая Маска", - рассказывает художественный руководитель и режиссер новокуйбышевского театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе. - И в этом же году мы вновь номинированы на "Золотую Маску" - 2017" теперь уже со спектаклем "Корабль дураков". Пожалуй, это главное для нас событие".

"Корабль дураков" покажут 14 марта на малой сцене Театра Наций.

"История лошади"

Самарский театр драмы, несколько лет назад уже участвовавший в конкурсе "Маски", на этот раз оказался в номинации "оперетта/мюзикл" со спектаклем "История лошади". В частных номинациях область представляют режиссер Сергей Грицай, художник Александр Орлов, артисты Владимир Морякин, сыгравший Холстомера (мужская роль), и Владимир Гальченко, претендующий на лучшую роль второго плана за роль Князя Серпуховского.

"Перед нами - балетный класс со станками и зеркалами, затянутыми поначалу черными занавесами, - пишет о спектакле музыкальный критик Елена Третьякова. - Открытие зеркал главным героем и рассказчиком - снятие пелены воспоминаний. И далее - экзерсисы, тренинги, соперничество, демонстрация сил и умений, постоянная гонка жизни, когда класс превращается в ринг... И две судьбы - лошади и ее хозяина, в истории которых просто и трагично явлена философия. Нет, не добра и зла, но доброты и никчемности, преданности и безразличия, верности и ветрености, глубины и поверхностности - сравнения можно множить, как множатся они в спектакле".

"Историю лошади" покажут 5 апреля на сцене театра им. Пушкина.

"Побег из Шоушенка"

Спектакль Самарского театра драмы "Побег из Шоушенка" стал участником внеконкурсной программы "Золотой Маски" - 2017. Афиша "Маски Плюс" включает девять спектаклей, не вошедших в основной конкурс. В этом году их отбирали театральные критики Андрей Пронин, Павел Руднев и Вера Сенькина. Отборщики отмечают, что в "Маске Плюс" работы молодых режиссеров, многие из которых впервые на "Золотой Маске", присутствуют наряду со спектаклями известных мастеров, к которым относят и Вячеслава Гвоздкова.

"Над этим спектаклем художественный руководитель Самарской драмы Вячеслав Гвоздков работал несколько лет, а шел к нему - еще дольше, - отмечает Андрей Пронин. - Когда-то именно Гвоздков первым в СССР поставил в Ташкенте "Полет над гнездом кукушки", а теперь первым в России придумал использовать повесть Стивена Кинга "Побег из Шоушенка" как материал для театра. Знаменитый ташкентский спектакль и новая работа схожи не только этим: и МакМерфи, и Энди Дюфрейн (блестящая работа актера Андрея Нецветаева) - люди, бросающие вызов государству, обществу, судьбе, непокорные одиночки, знающие истинный смысл слов "справедливость" и "человеческое достоинство" и передающие этот смысл другим. Спектакль Гвоздкова интересен не только общественным и философским звучанием, не только мастерским владением большой сценической формой, которое демонстрирует постановщик, не только способностью соединить глубину авторского послания с жанровыми приемами. "Побег из Шоушенка" отличается нечастым для драматической сцены качеством "кинематографичности": здесь царят стиль и дух Голливуда 1940-1960-х".

"Побег из Шоушенка" покажут 6 марта на сцене Московского губернского театра.

"Работа драматурга"

В этом году в драматических номинациях появилась новая - "работа драматурга", в которой наряду с Натальей Ворожбит и Марюсом Ивашкявичусом выдвинут тольяттинец Вячеслав Дурненков. Их совместная с Марией Зелинской пьеса "Мирение. Телеутские новеллы" поставлена в Кемерово.

Напомним, 23-й Фестиваль "Золотая Маска" пройдет в Москве в феврале-марте-апреле 2017 года. Церемония вручения национальной театральной премии назначена на 19 апреля, она пройдет на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.