"Ракурс" временно приостанавливает показы в "КиноМосте"

Киноклуб "Ракурс" в феврале не планирует показы в "КиноМосте". Мультиплекс не сможет поставить в репертуар ленты Джима Джармуша, Марен Аде и другие фильмы, предложенные Михаилом Купербергом.

Однако это временные трудности, уверен директор киноклуба.

"Наши партнеры по проекту "Пересечение параллельных: между артхаусом и мейнстримом" из "КиноМоста" уведомили нас, что не смогут поставить в афишу ни один из предложенных нами фильмов февральского репертуара (среди которых - "Патерсон" Джима Джармуша, "Тони Эрдманн" Марен Аде и другие значимые ленты), объясняя это полной загруженностью всех залов продукцией, рассчитанной на массового зрителя", - говорит Михаил Куперберг. - Руководство "КиноМоста" не против продолжения нашего сотрудничества, и, надеюсь, показы мы приостанавливаем временно".

Из показанных в январе фильмов только "Ла-ла Лэнд", по мнению директора "Ракурса", "показался свежим и "вкусным".

"Закон ночи" оказался "общим местом" в жанре "гангстерского" кино, а "Рай" - "общим местом" в ряду фильмов о нацизме и Холокосте", - оценил премьеры Михаил Куперберг.

Между тем работа "Ракурса" в феврале продолжится на других площадках - в Литмузее и областной научной библиотеке.

Уже в среду, 1 февраля, Олег Горяинов в программе "Параллельные истории кино" покажет картину "Музейные часы" Джема Коэна в новом корпусе Самарского литературного музея.

"Коэн, возможно, снял фильм не менее радикальный, чем в свое время были картины Брейгеля. Но сделал это настолько обворожительно, что лента буквально погружает в созерцательную безмятежность: среди теплого света музейных залов и скрипа половиц, прогулок по пасмурной Вене. … Вместе с "Цепью" (Chain) 2004 года "Музейные часы" образуют беньяминовскую дилогию. Из торговых центров - двигателей "технического воспроизводства" и штамповки, стирающих всяческие различия - Коэн передвигается в музей, оплот той самой ауры, воспетой Вальтером Беньямином", - пишет Юлия Коваленко в журнале Cineticle.

Показы на площадке Литмузея продолжатся 15 февраля фильмом Рене Фере "История поля" (Франция, 1975). "Когда я увидел ваш фильм, то не поверил своим глазам. Не поверил потому, что узнал профессиональных актеров, но я не могу сказать о месте, показанном в фильме, что оно было как психиатрическая больница, - это была психиатрическая больница", - говорил о картине Мишель Фуко (цитата из диалога Фуко и Рене Фере в журнале Cahiers du cinéma).

После январской паузы в феврале начнутся и показы авторской программы Михаила Куперберга в Самарской областной научной библиотеке.

"Я в своей программе "Многоликий мир кино" предлагаю смотреть и обсуждать выдающиеся картины мирового кино, живую классику игрового кино ХХ века, без знания которой невозможно по-настоящему оценить современное киноискусство. Также вашему вниманию будут предложены незаурядные неигровые фильмы зарубежных мастеров, ведь документальный кинематограф переживает сегодня настоящий бум", - обещает Михаил Куперберг.

4 февраля в 16.00 в библиотеке можно посмотреть фильм Марселя Карне "Набережная туманов" (Франция, 1938).

"Мишель Морган в течение нескольких десятилетий оставалась первой леди французского кино. Юная, утонченная и хрупкая, она идеально вписалась в стихию "поэтического реализма", пронзительно намекая на скорую обреченность - главный мотив шедевра Марселя Карне. Подобно Грете Гарбо, с которой ее сравнивали еще в юности, Мишель Морган осталась в истории кинематографа воплощением загадочности, недоступности и несуетливого достоинства. Ее усталая грация и тонкое лицо в оправе платиновых волос стали эмблемами французского кино, символами его романтизма и меланхолии", - пишет Андрей Плахов в "Коммерсанте". Актриса умерла 20 декабря 2016 года в возрасте 96 лет.

11 февраля в библиотеке покажут "Пепел и алмаз" Анджея Вайды (Польша, 1958 г.) - великий фильм великого режиссера, все творчество которого посвящено поискам ответов на вечные вопросы: Что такое свобода? Что такое предательство? Что такое вера? Что такое патриотизм? Збигнев Цибульский в роли Мацека Хелмицкого на долгие десятилетия стал противоречивым символом бунта, бескомпромиссности и отчаяния. Он легко представим и сегодня, этот недоучившийся студент и солдат 1945 года в кожаной куртке и джинсах конца 50-х, который носит темные очки "в память о неразделенной любви к родине".

18 февраля Михаил Куперберг покажет "Декамерон" Пьера Паоло Пазолини (1970 г.) Выдающийся итальянский поэт, писатель, теоретик искусства и кинорежиссер, Пазолини в 70-х годах ХХ века обратился к литературным шедеврам позднего Средневековья и раннего Возрождения. Первой и лучшей в этой "Трилогии жизни" стала вольная экранизация "Декамерона" Джованни Бокаччо.

Сам Пазолини снялся в роли гениального художника Джотто, странствующего по дорогам Италии в поисках гармонии и истины. Из всех новелл Бокаччо Пазолини выбрал сюжеты, наполненные мощной стихией любви и жажды жизни, торжествующих вопреки многовековым предрассудкам и запретам.

25 февраля в программе неигровое кино - "Экстаз Вилко Джонсона" Джульена Темпла (Великобритания, 2015). Классик британского документального кино, известный своими фильмами о рок-музыке, снял необыкновенную историю о своем приятеле, легендарном рок-музыканте Вилко Джонсоне, которому поставили смертельный диагноз и дали несколько месяцев жизни. Свою судьбу он принял стоически и пустился в прощальное турне.