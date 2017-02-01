"Ракурс" временно приостанавливает показы в "КиноМосте"

Киноклуб "Ракурс" в феврале не планирует показы в "КиноМосте". Мультиплекс не сможет поставить в репертуар ленты Джима Джармуша, Марен Аде и другие фильмы, предложенные Михаилом Купербергом.
Однако это временные трудности, уверен директор киноклуба.
"Наши партнеры по проекту "Пересечение параллельных: между артхаусом и мейнстримом" из "КиноМоста" уведомили нас, что не смогут поставить в афишу ни один из предложенных нами фильмов февральского репертуара (среди которых - "Патерсон" Джима Джармуша, "Тони Эрдманн" Марен Аде и другие значимые ленты), объясняя это полной загруженностью всех залов продукцией, рассчитанной на массового зрителя", - говорит Михаил Куперберг. - Руководство "КиноМоста" не против продолжения нашего сотрудничества, и, надеюсь, показы мы приостанавливаем временно".
Из показанных в январе фильмов только "Ла-ла Лэнд", по мнению директора "Ракурса", "показался свежим и "вкусным".
"Закон ночи" оказался "общим местом" в жанре "гангстерского" кино, а "Рай" - "общим местом" в ряду фильмов о нацизме и Холокосте", - оценил премьеры Михаил Куперберг.
Между тем работа "Ракурса" в феврале продолжится на других площадках - в Литмузее и областной научной библиотеке.
Уже в среду, 1 февраля, Олег Горяинов в программе "Параллельные истории кино" покажет картину "Музейные часы" Джема Коэна в новом корпусе Самарского литературного музея.
"Коэн, возможно, снял фильм не менее радикальный, чем в свое время были картины Брейгеля. Но сделал это настолько обворожительно, что лента буквально погружает в созерцательную безмятежность: среди теплого света музейных залов и скрипа половиц, прогулок по пасмурной Вене. … Вместе с "Цепью" (Chain) 2004 года "Музейные часы" образуют беньяминовскую дилогию. Из торговых центров - двигателей "технического воспроизводства" и штамповки, стирающих всяческие различия - Коэн передвигается в музей, оплот той самой ауры, воспетой Вальтером Беньямином", - пишет Юлия Коваленко в журнале Cineticle.
Показы на площадке Литмузея продолжатся 15 февраля фильмом Рене Фере "История поля" (Франция, 1975). "Когда я увидел ваш фильм, то не поверил своим глазам. Не поверил потому, что узнал профессиональных актеров, но я не могу сказать о месте, показанном в фильме, что оно было как психиатрическая больница, - это была психиатрическая больница", - говорил о картине Мишель Фуко (цитата из диалога Фуко и Рене Фере в журнале Cahiers du cinéma).
После январской паузы в феврале начнутся и показы авторской программы Михаила Куперберга в Самарской областной научной библиотеке.
"Я в своей программе "Многоликий мир кино" предлагаю смотреть и обсуждать выдающиеся картины мирового кино, живую классику игрового кино ХХ века, без знания которой невозможно по-настоящему оценить современное киноискусство. Также вашему вниманию будут предложены незаурядные неигровые фильмы зарубежных мастеров, ведь документальный кинематограф переживает сегодня настоящий бум", - обещает Михаил Куперберг.
4 февраля в 16.00 в библиотеке можно посмотреть фильм Марселя Карне "Набережная туманов" (Франция, 1938).
"Мишель Морган в течение нескольких десятилетий оставалась первой леди французского кино. Юная, утонченная и хрупкая, она идеально вписалась в стихию "поэтического реализма", пронзительно намекая на скорую обреченность - главный мотив шедевра Марселя Карне. Подобно Грете Гарбо, с которой ее сравнивали еще в юности, Мишель Морган осталась в истории кинематографа воплощением загадочности, недоступности и несуетливого достоинства. Ее усталая грация и тонкое лицо в оправе платиновых волос стали эмблемами французского кино, символами его романтизма и меланхолии", - пишет Андрей Плахов в "Коммерсанте". Актриса умерла 20 декабря 2016 года в возрасте 96 лет.
11 февраля в библиотеке покажут "Пепел и алмаз" Анджея Вайды (Польша, 1958 г.) - великий фильм великого режиссера, все творчество которого посвящено поискам ответов на вечные вопросы: Что такое свобода? Что такое предательство? Что такое вера? Что такое патриотизм? Збигнев Цибульский в роли Мацека Хелмицкого на долгие десятилетия стал противоречивым символом бунта, бескомпромиссности и отчаяния. Он легко представим и сегодня, этот недоучившийся студент и солдат 1945 года в кожаной куртке и джинсах конца 50-х, который носит темные очки "в память о неразделенной любви к родине".
18 февраля Михаил Куперберг покажет "Декамерон" Пьера Паоло Пазолини (1970 г.) Выдающийся итальянский поэт, писатель, теоретик искусства и кинорежиссер, Пазолини в 70-х годах ХХ века обратился к литературным шедеврам позднего Средневековья и раннего Возрождения. Первой и лучшей в этой "Трилогии жизни" стала вольная экранизация "Декамерона" Джованни Бокаччо.
Сам Пазолини снялся в роли гениального художника Джотто, странствующего по дорогам Италии в поисках гармонии и истины. Из всех новелл Бокаччо Пазолини выбрал сюжеты, наполненные мощной стихией любви и жажды жизни, торжествующих вопреки многовековым предрассудкам и запретам.
25 февраля в программе неигровое кино - "Экстаз Вилко Джонсона" Джульена Темпла (Великобритания, 2015). Классик британского документального кино, известный своими фильмами о рок-музыке, снял необыкновенную историю о своем приятеле, легендарном рок-музыканте Вилко Джонсоне, которому поставили смертельный диагноз и дали несколько месяцев жизни. Свою судьбу он принял стоически и пустился в прощальное турне.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?