Виолончелист Александр Князев выступит в филармонии на дне рождения органа

17 февраля в Самарской филармонии пройдет праздничный вечер в честь дня рождения органа. Произведения Иоганна Себастьяна Баха исполнят органистка филармонии Людмила Камелина и московский виолончелист и органист Александр Князев.
17 февраля 2001 г. ровно 16 лет назад в Концерном зале Самарской государственной филармонии состоялся первый органный концерт. Мастера известной органостроительной фирмы "Рудольф фон Беккерат"! (Германия) специально для этого зала создали великолепный инструмент, на котором замечательно звучит как музыка прошлых времен, так и современности.
За 16 лет существования органа в Самарской филармонии показали свое мастерство исполнители из более чем 20 стран мира, среди которых мэтры органного искусства: Г.Гродберг, О.Латри, Ф.Лефевр, Й.Халубек, Ги Бове, М.Хейни, Д.Рот, Ф.Банджак, Л.Ломанн и многие другие.
С 2004 г. Людмила Камелина - солистка Самарской государственной филармонии. За 13 лет работы в Самарской филармонии Людмила Камелина создала органные абонементные циклы для детей, представленные не только на самарской сцене, но и в других российских городах. Стала художественным руководителем органных фестивалей "Королевские аудиенции" и "Самара - Штутгарт", а также автором просветительских проектов.
17 февраля в филармонии состоится праздничный вечер в честь дня рождения Самарского органа. В праздничном концерте вместе с Людмилой Камелиной примет участие солист Московской филармонии Александр Князев.
Один из самых харизматичных музыкантов своего поколения, Александр Князев успешно выступает в двух амплуа: виолончелиста и органиста. Музыкант родился в 1961 г. в Москве, окончил Московскую консерваторию по классу виолончели (профессор А.К.Федорченко) и Нижегородскую консерваторию по классу органа (профессор Г.И.Козлова). Завоевал международное признание, став лауреатом престижных конкурсов, в том числе им. Чайковского в Москве, UNISA в ЮАР, им. Кассадо во Флоренции.
Последние комментарии
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!
Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу
до чего же желчная статья! бессмысленно упрекать группу в том,что у них одна программа на все города,концепция продумывается заранее, до мелочей -это как в театре ,у актеров есть сценарий и они не уклоняются от него ни на шаг! А на счет "отфутболивания"прессы ,скажу в защиту группы-ребята не роботы и им тоже хочется отдохнуть лишние 10 минут . всем мир!