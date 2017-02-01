Виолончелист Александр Князев выступит в филармонии на дне рождения органа

17 февраля в Самарской филармонии пройдет праздничный вечер в честь дня рождения органа. Произведения Иоганна Себастьяна Баха исполнят органистка филармонии Людмила Камелина и московский виолончелист и органист Александр Князев.

17 февраля 2001 г. ровно 16 лет назад в Концерном зале Самарской государственной филармонии состоялся первый органный концерт. Мастера известной органостроительной фирмы "Рудольф фон Беккерат"! (Германия) специально для этого зала создали великолепный инструмент, на котором замечательно звучит как музыка прошлых времен, так и современности.

За 16 лет существования органа в Самарской филармонии показали свое мастерство исполнители из более чем 20 стран мира, среди которых мэтры органного искусства: Г.Гродберг, О.Латри, Ф.Лефевр, Й.Халубек, Ги Бове, М.Хейни, Д.Рот, Ф.Банджак, Л.Ломанн и многие другие.

С 2004 г. Людмила Камелина - солистка Самарской государственной филармонии. За 13 лет работы в Самарской филармонии Людмила Камелина создала органные абонементные циклы для детей, представленные не только на самарской сцене, но и в других российских городах. Стала художественным руководителем органных фестивалей "Королевские аудиенции" и "Самара - Штутгарт", а также автором просветительских проектов.

17 февраля в филармонии состоится праздничный вечер в честь дня рождения Самарского органа. В праздничном концерте вместе с Людмилой Камелиной примет участие солист Московской филармонии Александр Князев.

Один из самых харизматичных музыкантов своего поколения, Александр Князев успешно выступает в двух амплуа: виолончелиста и органиста. Музыкант родился в 1961 г. в Москве, окончил Московскую консерваторию по классу виолончели (профессор А.К.Федорченко) и Нижегородскую консерваторию по классу органа (профессор Г.И.Козлова). Завоевал международное признание, став лауреатом престижных конкурсов, в том числе им. Чайковского в Москве, UNISA в ЮАР, им. Кассадо во Флоренции.