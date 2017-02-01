Дарья Касаткина вышла во второй круг WTA St. Ladies Trophy 2017

Второй день Международного теннисного турнира WTA St. Ladies Trophy 2017 закончился победой россиянки Дарьи Касаткиной над швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич со счетом 6:2, 7:5, пишет newstes.ru.

"Сегодня было нервозно выходить на матч, на центральный корт. В прошлом году мы с Бенчич играли здесь в полуфинале (в 2016 г. победила Бенчич). Немножко нервничала, но, думаю, рассосется волнение к следующему матчу", — сказала Касаткина.

В матче второго круга Касаткина встретится с соотечественницей Натальей Вихлянцевой. "Это будет первый матч с Вихлянцевой на профессиональном уровне. До этого мы играли только в юниорах. Она делает большие успехи, так что это будет очень хороший матч", — сказала Касаткина.



