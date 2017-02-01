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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина вышла во второй круг WTA St. Ladies Trophy 2017

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Второй день Международного теннисного турнира WTA St. Ladies Trophy 2017 закончился победой россиянки Дарьи Касаткиной над швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич со счетом 6:2, 7:5, пишет newstes.ru.

"Сегодня было нервозно выходить на матч, на центральный корт. В прошлом году мы с Бенчич играли здесь в полуфинале (в 2016 г. победила Бенчич). Немножко нервничала, но, думаю, рассосется волнение к следующему матчу", — сказала Касаткина.

В матче второго круга Касаткина встретится с соотечественницей Натальей Вихлянцевой. "Это будет первый матч с Вихлянцевой на профессиональном уровне. До этого мы играли только в юниорах. Она делает большие успехи, так что это будет очень хороший матч", — сказала Касаткина.

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