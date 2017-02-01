Дарья Касаткина вышла во второй круг WTA St. Ladies Trophy 2017

Второй день Международного теннисного турнира WTA St. Ladies Trophy 2017 закончился победой россиянки Дарьи Касаткиной над швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич со счетом 6:2, 7:5, пишет newstes.ru.
"Сегодня было нервозно выходить на матч, на центральный корт. В прошлом году мы с Бенчич играли здесь в полуфинале (в 2016 г. победила Бенчич). Немножко нервничала, но, думаю, рассосется волнение к следующему матчу", — сказала Касаткина.
В матче второго круга Касаткина встретится с соотечественницей Натальей Вихлянцевой. "Это будет первый матч с Вихлянцевой на профессиональном уровне. До этого мы играли только в юниорах. Она делает большие успехи, так что это будет очень хороший матч", — сказала Касаткина.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!