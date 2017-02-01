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Строительство Строительство и недвижимость

"Кошелев-проект", "Волгарь" и "Южный город" в 2017 году получат денежную поддержку от Минстроя РФ

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Три проекта комплексной застройки в Самарской области получат финансовую поддержку в 2017 г. на строительство инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье".

Это жилой комплекс "Кошелев-проект", жилой район "Южный город", жилой район "ЭкоГрад Волгарь", сообщает региональное правительство.

Напомним, на 2017 г. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации определены 66 проектов жилых микрорайонов в 33 регионах России, которые получат федеральные субсидии.

Эти средства будут направлены на субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство коммунальной инфраструктуры, а также в качестве прямых субсидий — на социальную и внутриквартальную транспортную инфраструктуру.

"Обеспечение инфраструктурой новых земельных участков позволит увеличить объем ввода жилья, а также создать комфортную среду проживания", — подчеркивал глава Минстроя России Михаил Мень.

Полученные из федерального бюджета средства в объеме 1,7 млрд рублей будут направлены на строительство девяти объектов социальной и транспортной инфраструктур:

  • в "Кошелев-проекте" — школа на 1360 мест в п. г. т. Смышляевка, два детских сада на 350 мест каждый (в Смышляевке и Самаре);
  • лечебно-профилактическое учреждение на 960 посещений в смену для взрослых и 300 посещений в смену для детей на территории городского округа Самара;
  • две автомобильные дороги (на территории Смышляевки);
  • в "Южном городе" — детский сад на 300 мест, поликлиника на 250 посещений в смену;
  • в жилом районе "ЭкоГрад Волгарь" — детский сад на 240 мест.

Как отметил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, уникальный опыт Самарской области в сфере жилищного строительства с одновременным развитием социальной инфраструктуры получил высокую оценку федеральных органов власти.

"Мы второй год удерживаем рекордные даже по сравнению с советскими временами темпы строительства. При этом жилье стало гораздо доступнее по цене, что увеличило количество желающих его приобрести. Закономерным итогом нашей работы стала финансовая поддержка региона в реализации приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье", — подчеркнул глава региона.

"Проекты комплексного освоения территории получили колоссальную финансовую поддержку от федерального центра. Ведь мало просто построить жилье - необходимо обеспечить жителей всей необходимой социальной и дорожной инфраструктурой, создать комфортную среду для жизни. В нашем регионе было реализовано немало проектов при поддержке областных властей и лично губернатора, а теперь благодаря программе "Ипотека и арендное жилье" в регионе построят еще больше новых детских садов, школ и дорог", - прокомментировал возглавляющий комитет по строительству губдумы председатель совета директоров корпорации "Кошелев" Владимир Кошелев.

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Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:26 Кассация реанимировала разрешение на стройку Александра Катина в Студеном овраге

А Волга она одна.

Alex V 12 января 2017 18:43 "С.И.Т.И.": испытание на прочность закаляет

Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает

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Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(

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