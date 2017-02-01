"Кошелев-проект", "Волгарь" и "Южный город" в 2017 году получат денежную поддержку от Минстроя РФ

Три проекта комплексной застройки в Самарской области получат финансовую поддержку в 2017 г. на строительство инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье".

Это жилой комплекс "Кошелев-проект", жилой район "Южный город", жилой район "ЭкоГрад Волгарь", сообщает региональное правительство.

Напомним, на 2017 г. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации определены 66 проектов жилых микрорайонов в 33 регионах России, которые получат федеральные субсидии.

Эти средства будут направлены на субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство коммунальной инфраструктуры, а также в качестве прямых субсидий — на социальную и внутриквартальную транспортную инфраструктуру.

"Обеспечение инфраструктурой новых земельных участков позволит увеличить объем ввода жилья, а также создать комфортную среду проживания", — подчеркивал глава Минстроя России Михаил Мень.

Полученные из федерального бюджета средства в объеме 1,7 млрд рублей будут направлены на строительство девяти объектов социальной и транспортной инфраструктур:

в "Кошелев-проекте" — школа на 1360 мест в п. г. т. Смышляевка, два детских сада на 350 мест каждый (в Смышляевке и Самаре);

лечебно-профилактическое учреждение на 960 посещений в смену для взрослых и 300 посещений в смену для детей на территории городского округа Самара;

две автомобильные дороги (на территории Смышляевки);

в "Южном городе" — детский сад на 300 мест, поликлиника на 250 посещений в смену;

в жилом районе "ЭкоГрад Волгарь" — детский сад на 240 мест.

Как отметил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, уникальный опыт Самарской области в сфере жилищного строительства с одновременным развитием социальной инфраструктуры получил высокую оценку федеральных органов власти.

"Мы второй год удерживаем рекордные даже по сравнению с советскими временами темпы строительства. При этом жилье стало гораздо доступнее по цене, что увеличило количество желающих его приобрести. Закономерным итогом нашей работы стала финансовая поддержка региона в реализации приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье", — подчеркнул глава региона.

"Проекты комплексного освоения территории получили колоссальную финансовую поддержку от федерального центра. Ведь мало просто построить жилье - необходимо обеспечить жителей всей необходимой социальной и дорожной инфраструктурой, создать комфортную среду для жизни. В нашем регионе было реализовано немало проектов при поддержке областных властей и лично губернатора, а теперь благодаря программе "Ипотека и арендное жилье" в регионе построят еще больше новых детских садов, школ и дорог", - прокомментировал возглавляющий комитет по строительству губдумы председатель совета директоров корпорации "Кошелев" Владимир Кошелев.