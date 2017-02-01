На железнодорожном вокзале Самары установили зарядные станции для телефонов

В рамках подготовки вокзальной инфраструктуры к ЧМ-18 на железнодорожных вокзалах Самара, Саранск и Рузаевка Куйбышевской дирекции железнодорожных вокзалов начали работать стационарные устройства для зарядки мобильных телефонов и современных гаджетов (смартфонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и т.д.).

Фото: Пресс-служба Куйбышевской железной дороги