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Транспорт и связь Экономика и бизнес

На железнодорожном вокзале Самары установили зарядные станции для телефонов

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках подготовки вокзальной инфраструктуры к ЧМ-18 на железнодорожных вокзалах Самара, Саранск и Рузаевка Куйбышевской дирекции железнодорожных вокзалов начали работать стационарные устройства для зарядки мобильных телефонов и современных гаджетов (смартфонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и т.д.).

Фото: Пресс-служба Куйбышевской железной дороги

Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской магистрали.

Пассажир может выбрать наиболее подходящий для него способ зарядки - открытые или закрытые ячейки.

В первом случае пассажир должен находиться рядом со своим гаджетом, обеспечивая его сохранность и безопасность.

Во втором - достаточно поместить гаджет в специальную ячейку, выбрав на сенсорном экране тип своего устройства.

Закрывается и открывается ячейка с помощью набранного кода. Услуга предоставляется бесплатно.

Зарядные станции установлены на вокзалах Самара, Саранск и Рузаевка

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