На железнодорожном вокзале Самары установили зарядные станции для телефонов

В рамках подготовки вокзальной инфраструктуры к ЧМ-18 на железнодорожных вокзалах Самара, Саранск и Рузаевка Куйбышевской дирекции железнодорожных вокзалов начали работать стационарные устройства для зарядки мобильных телефонов и современных гаджетов (смартфонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и т.д.).
Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской магистрали.
Пассажир может выбрать наиболее подходящий для него способ зарядки - открытые или закрытые ячейки.
В первом случае пассажир должен находиться рядом со своим гаджетом, обеспечивая его сохранность и безопасность.
Во втором - достаточно поместить гаджет в специальную ячейку, выбрав на сенсорном экране тип своего устройства.
Закрывается и открывается ячейка с помощью набранного кода. Услуга предоставляется бесплатно.
Зарядные станции установлены на вокзалах Самара, Саранск и Рузаевка
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?