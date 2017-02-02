Нетрезвый "дальнобойщик" обнимал сотрудника ДПС и хватал жезл

В понедельник, 31 января, около 10 вечера на пересечении улиц Гагарина и Авроры в Самаре произошло мелкое ДТП, обернувшееся комичной ситуацией.

Водитель легковушки Renault Logan, подъезжая к перекрестку, задел бампером автомобиль KIA, который остановился перед ним на красный сигнал светофора. Машины получили незначительные повреждения. Пока водители выясняли отношения, мимо проезжал дежурный экипаж ДПС, который остановился и начал оформлять аварию.

Оказалось, что водитель, "догнавший" легковушку, находится в подозрительном состоянии. "От мужчины исходит характерный запах алкоголя, мы предложили ему отправиться на медицинское освидетельствование, но он наотрез отказался", - объяснил ситуацию инспектор Дмитрий Осокин.

Также выяснилось, что у Сергея К., управлявшего Renault, и вовсе нет водительского удостоверения. В 2013 г. его лишили прав за отказ от медосвидетельствования.

Впрочем, после этого случая Сергей еще дважды попадался сотрудникам Госавтоинспекции, которые подозревали, что он "навеселе". Мужчина был приговорен к уголовной ответственности и проходил обязательные работы.

В четвертый раз водитель вновь отказался пройти освидетельствование.

На вопрос корреспондента Волга Ньюс, где же сейчас находятся его водительские права, он коротко пояснил: "В гнезде".

Пока инспекторы 6-й роты полка ДПС ОГИБДД разбирались со своим старым знакомым, его пассажир Артем Д. всячески пытался отстаивать права задержанного. К слову, пассажир автомобиля был еще "веселее" водителя. Артем, еле удерживаясь на ногах, пояснил, что Сергей - его брат и они вместе возвращались домой из центра города. Родственники - якобы профессиональные водители-дальнобойщики и вовсе не виноваты в аварии, потому что это в них "въехала" KIA, стоявшая перед ними на светофоре.

В ходе предъявления своей версии происходящего молодой человек неоднократно пытался обнять сотрудника Госавтоинспекции, забрать у него полицейский жезл, а потом и вовсе попросил корреспондента Волга Ньюс отогнать машину брата к нему домой, после чего застенчиво пригласил на танец.

Renault в итоге увез эвакуатор, а водитель Сергей К. подписал все необходимые бумаги и в компании брата отправился домой. В ближайшее время ему предстоит вновь объяснять в суде, почему он сел за руль без прав и в очередной раз отказался от медосвидетельствования.