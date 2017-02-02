АСВ инициирует второе уголовное дело по краху Эл банка

Бывший глава и бенефициар тольяттинского Эл банка Анатолий Волошин может стать фигурантом второго по счету уголовного дела, сообщает "Самарское обозрение".
Агентство по страхованию вкладов, выступающее конкурсным управляющим тольяттинского банка, обратилось в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по фактам растраты, злоупотребления полномочиями и неправомерных действий при банкротстве, пишет издание.
Напомним, лицензия у Эл банка была отозвана в мае 2016 года. По версии ЦБ, банк утратил платежеспособность и перестал рассчитываться со своими клиентами-вкладчиками. Собственники кредитной организации с оценкой и санкциями регулятора не согласились.
В августе 2016 г. Банк России направил заявление в МВД России и СК России по ст. 159,160, 201,195 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества ООО "КБ "Эл банк". В Агентстве по страхованию вкладов пояснили, что хищение осуществлялось путем выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, отчуждения прав требования под видом заключения договоров цессии, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов, покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства банка.
По информации "Самарского обозрения", пока результаты расследования этого дела неизвестны. Но с тех пор число претензий к команде Анатолия Волошина пополнилось. Как сообщили изданию в Агентстве по страхованию вкладов, 9 января 2017 г. агентство направило новое заявление в ГУ МВД России по Самарской области по ч. 4 ст. 160 (присвоение и растрата), ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч. 2 ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве) УК РФ по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам, злоупотребления полномочиями при расторжении договоров залога и неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов.
"По имеющимся сведениям, на данный момент процессуальное решение по заявлению не принято",
- уточнили в агентстве.
Последние комментарии
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.