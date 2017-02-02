В Богатовском районе двое мужчин пытали пенсионерку шокером и отобрали у нее орден

В 2:00 31 января через окно в частный дом в с. Аверьяновка Богатовского района, где живет 77-летняя пенсионерка, вломились двое мужчин.

По данным источника в правоохранительных органах, они избили женщину, несколько раз ударили ее электрошокером. После этого злоумышленники отобрали у пострадавшей золотые украшения, тысячу рублей, электробритву и орден "Знак почета".

Личности подозреваемых уже установлены — это два местных жителя. Одному из них 32 года, он уже имеет судимость за воровство. Второму — 41 год, на его счету изнасилование и причинение тяжких увечий человеку.

Сейчас оба мужчины стали фигурантами уголовного дела о разбое. Им грозит от семи до 12 лет лишения свободы.