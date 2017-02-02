В Богатовском районе двое мужчин пытали пенсионерку шокером и отобрали у нее орден

В 2:00 31 января через окно в частный дом в с. Аверьяновка Богатовского района, где живет 77-летняя пенсионерка, вломились двое мужчин.
По данным источника в правоохранительных органах, они избили женщину, несколько раз ударили ее электрошокером. После этого злоумышленники отобрали у пострадавшей золотые украшения, тысячу рублей, электробритву и орден "Знак почета".
Личности подозреваемых уже установлены — это два местных жителя. Одному из них 32 года, он уже имеет судимость за воровство. Второму — 41 год, на его счету изнасилование и причинение тяжких увечий человеку.
Сейчас оба мужчины стали фигурантами уголовного дела о разбое. Им грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
Последние комментарии
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.