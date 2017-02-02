Муниципалитеты области упустили субсидии на 205 млн рублей

Города и районы области, которые в 2016 г. не смогли выполнить плановые показатели социально-экономического развития, поставленные перед муниципалитетами, недополучили 205 млн руб. стимулирующих субсидий. Об этом сообщает областное правительство.
Напомним, плановые показатели смогли превысить лишь один город из 10 и пять муниципальных районов из 27 - Сызрань, Кинельский, Шигонский, Безенчукский и Приволжский районы.
В аутсайдерах оказались Самара с показателем в 85,4%, Кинель (85,4%), Похвистнево (87,2%), Октябрьск (87,1%) и Жигулевск (88,7%).
Из-за низких показателей областной центр недополучил более 73 млн руб., Кинель — более 20,1 млн руб., Похвистнево — около 9,4 млн руб., Октябрьск — около 11,2 млн руб., Жигулевск — 15,1 млн рублей.
Это обстоятельство вызвало закономерную критику губернатора Николая Меркушкина, который в ходе совещания задавал конкретные вопросы руководителям муниципальных образований, но не получил четких ответов.
"Причина в том, что власти на местах не решают целый комплекс вопросов. Смысл стимулирующих субсидий, которые получают муниципалитеты, — в вовлечении в процесс всех людей. 90% взрослого населения должны знать, от чего зависит их получение. А если даже руководитель этого не знает, ничего не получится", — предупредил Николай Меркушкин и поручил руководителям органов местного самоуправления немедленно принять меры для исправления ситуации.
Последние комментарии
Своего, местного надо! Чтоб район знал и жители ему доверяли!
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание