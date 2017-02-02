16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары продолжает оптимизацию расходов на содержание органов МСУ В Тольятти предусмотрели средства на строительство сквера и выставочного зала В Елховском районе поступили документы от первого кандидата на пост главы В Волжском районе подал документы первый кандидат на пост главы Муниципалитеты области упустили субсидии на 205 млн рублей

Муниципалитеты Власть и политика

Муниципалитеты области упустили субсидии на 205 млн рублей

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 162
Версия для печати

Города и районы области, которые в 2016 г. не смогли выполнить плановые показатели социально-экономического развития, поставленные перед муниципалитетами, недополучили 205 млн руб. стимулирующих субсидий. Об этом сообщает областное правительство.

Муниципалитеты области упустили субсидии на 205 млн рублей Муниципалитеты области упустили субсидии на 205 млн рублей
Фото: vstrg.info

Напомним, плановые показатели смогли превысить лишь один город из 10 и пять муниципальных районов из 27 - Сызрань, Кинельский, Шигонский, Безенчукский и Приволжский районы.

В аутсайдерах оказались Самара с показателем в 85,4%, Кинель (85,4%), Похвистнево (87,2%), Октябрьск (87,1%) и Жигулевск (88,7%).

Из-за низких показателей областной центр недополучил более 73 млн руб., Кинель — более 20,1 млн руб., Похвистнево — около 9,4 млн руб., Октябрьск — около 11,2 млн руб., Жигулевск — 15,1 млн рублей.

Это обстоятельство вызвало закономерную критику губернатора Николая Меркушкина, который в ходе совещания задавал конкретные вопросы руководителям муниципальных образований, но не получил четких ответов.

"Причина в том, что власти на местах не решают целый комплекс вопросов. Смысл стимулирующих субсидий, которые получают муниципалитеты, — в вовлечении в  процесс всех людей. 90% взрослого населения должны знать, от чего зависит их получение. А если даже руководитель этого не знает, ничего не получится", — предупредил Николай Меркушкин и поручил руководителям органов местного самоуправления немедленно принять меры для исправления ситуации.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Паналин 01 февраля 2017 19:49 В Волжском районе объявлен конкурс на пост главы

Своего, местного надо! Чтоб район знал и жители ему доверяли!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 11:02 Изменено зонирование кладбища "Сорокины Хутора" и поселка Малый Сорокин Хутор

Строительство упорно шагает к берегу Волги.

Катя Филимонова 14 ноября 2016 18:58 В гимназии №11 с родителей взимают условно добровольные пожертвования

Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.

luba kolobok 26 октября 2016 01:17 В п. Козелки после модернизации заработал асфальтобетонный завод

А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.

Леонид Гришин 08 сентября 2016 17:41 В День города в Самаре выступят Лев Лещенко, Полина Гагарина и группа "Любэ"

А про транспорт молчание

Фото на сайте

Сергей Марков стал главой Новокуйбышевска

Сергей Марков стал главой Новокуйбышевска

"Электрощит" сдал в эксплуатацию ФСК "Победа" в селе Кошки

"Электрощит" сдал в эксплуатацию ФСК "Победа" в селе Кошки

В п. Козелки после модернизации заработал асфальтобетонный завод

В п. Козелки после модернизации заработал асфальтобетонный завод

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5