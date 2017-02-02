Муниципалитеты области упустили субсидии на 205 млн рублей

Города и районы области, которые в 2016 г. не смогли выполнить плановые показатели социально-экономического развития, поставленные перед муниципалитетами, недополучили 205 млн руб. стимулирующих субсидий. Об этом сообщает областное правительство.

Напомним, плановые показатели смогли превысить лишь один город из 10 и пять муниципальных районов из 27 - Сызрань, Кинельский, Шигонский, Безенчукский и Приволжский районы.

В аутсайдерах оказались Самара с показателем в 85,4%, Кинель (85,4%), Похвистнево (87,2%), Октябрьск (87,1%) и Жигулевск (88,7%).

Из-за низких показателей областной центр недополучил более 73 млн руб., Кинель — более 20,1 млн руб., Похвистнево — около 9,4 млн руб., Октябрьск — около 11,2 млн руб., Жигулевск — 15,1 млн рублей.



Это обстоятельство вызвало закономерную критику губернатора Николая Меркушкина, который в ходе совещания задавал конкретные вопросы руководителям муниципальных образований, но не получил четких ответов.

"Причина в том, что власти на местах не решают целый комплекс вопросов. Смысл стимулирующих субсидий, которые получают муниципалитеты, — в вовлечении в процесс всех людей. 90% взрослого населения должны знать, от чего зависит их получение. А если даже руководитель этого не знает, ничего не получится", — предупредил Николай Меркушкин и поручил руководителям органов местного самоуправления немедленно принять меры для исправления ситуации.