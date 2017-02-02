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Кредитный портфель Россельхозбанка в МСБ составил 505 млрд рублей

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2016 году АО "Россельхозбанк" направил на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса свыше 294 млрд рублей. Кредитный портфель банка в данном сегменте составил 505 млрд рублей.

АО "Россельхозбанк" уделяет особое внимание вопросам развития малого и среднего бизнеса и оказывает финансовую поддержку клиентам из различных отраслей экономики. За время своей деятельности Россельхозбанк направил свыше 2,4 трлн рублей кредитных ресурсов предприятиям МСБ.

Банк планомерно работает над совершенствованием условий и продуктовой линейки для предприятий малого и среднего бизнеса. В январе текущего года Россельхозбанк первым подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ о льготном кредитовании предприятий АПК по ставке 5% и приступил к реализации нового механизма выдачи займов.

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Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

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