Кредитный портфель Россельхозбанка в МСБ составил 505 млрд рублей

В 2016 году АО "Россельхозбанк" направил на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса свыше 294 млрд рублей. Кредитный портфель банка в данном сегменте составил 505 млрд рублей.
АО "Россельхозбанк" уделяет особое внимание вопросам развития малого и среднего бизнеса и оказывает финансовую поддержку клиентам из различных отраслей экономики. За время своей деятельности Россельхозбанк направил свыше 2,4 трлн рублей кредитных ресурсов предприятиям МСБ.
Банк планомерно работает над совершенствованием условий и продуктовой линейки для предприятий малого и среднего бизнеса. В январе текущего года Россельхозбанк первым подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ о льготном кредитовании предприятий АПК по ставке 5% и приступил к реализации нового механизма выдачи займов.
Последние комментарии
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.