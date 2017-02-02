Мигрант-нелегал, сообщивший о минировании ТЦ "Космопорт", может сесть на два с половиной года

В Советском районном суде Самары прошли прения по уголовному делу Хурсанда Амунбекова.

Напомним, 24-летнего гражданина Таджикистана обвиняют в "телефонном терроризме", причем ущерб от его действий оценен в сумму более миллиона рублей.

В декабре 2015 г. молодой человек умудрился сообщить, что на воздух может взлететь ТЦ "Космопорт", причем информацию передал от имени ИГИЛ.

Вину он признает полностью, но внятно объяснить, зачем звонил (учитывая, что был трезв), не может.

На днях по этому делу прошли прения.

"Гособвинение запросило ему два года и шесть месяцев колонии общего режима", - сообщил прокурор Советского района Самары Дмитрий Попов.

Приговор Амунбекову планируют огласить 7 февраля.