Мигрант-нелегал, сообщивший о минировании ТЦ "Космопорт", может сесть на два с половиной года

В Советском районном суде Самары прошли прения по уголовному делу Хурсанда Амунбекова.
Напомним, 24-летнего гражданина Таджикистана обвиняют в "телефонном терроризме", причем ущерб от его действий оценен в сумму более миллиона рублей.
В декабре 2015 г. молодой человек умудрился сообщить, что на воздух может взлететь ТЦ "Космопорт", причем информацию передал от имени ИГИЛ.
Вину он признает полностью, но внятно объяснить, зачем звонил (учитывая, что был трезв), не может.
На днях по этому делу прошли прения.
"Гособвинение запросило ему два года и шесть месяцев колонии общего режима", - сообщил прокурор Советского района Самары Дмитрий Попов.
Приговор Амунбекову планируют огласить 7 февраля.
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А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!