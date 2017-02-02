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Малый бизнес Экономическая политика

Губерния получит 91,7 млн руб. на поддержку малого и среднего бизнеса

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область получит 91,7 млн руб. на поддержку малого и среднего бизнеса.

Фото: www.kommersant.ru

Информация содержится в распоряжении о распределении в 2017 г. субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, опубликованном 31 января на сайте правительства РФ.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании федерального кабмина 26 января 2017 года.

Согласно распоряжению, в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" бюджетам 82 субъектов РФ выделены субсидии в общем размере 7,5 млрд рублей. Из них Самарская область получит 91,7 млн рублей.

Деньги пойдут на софинансирование расходов по поддержке малого и среднего предпринимательства и развитию молодежного предпринимательства, на организацию предоставления услуг по принципу "одного окна", а также затрат в виде капитальных вложений в объекты региональной или муниципальной собственности.

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Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 14:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 17:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 21:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 17:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 07:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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