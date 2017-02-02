Губерния получит 91,7 млн руб. на поддержку малого и среднего бизнеса

Самарская область получит 91,7 млн руб. на поддержку малого и среднего бизнеса.

Информация содержится в распоряжении о распределении в 2017 г. субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, опубликованном 31 января на сайте правительства РФ.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании федерального кабмина 26 января 2017 года.

Согласно распоряжению, в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" бюджетам 82 субъектов РФ выделены субсидии в общем размере 7,5 млрд рублей. Из них Самарская область получит 91,7 млн рублей.

Деньги пойдут на софинансирование расходов по поддержке малого и среднего предпринимательства и развитию молодежного предпринимательства, на организацию предоставления услуг по принципу "одного окна", а также затрат в виде капитальных вложений в объекты региональной или муниципальной собственности.