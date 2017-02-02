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Муниципалитеты Экономическая политика

Самарские власти просят снизить цены на газомоторное топливо

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области 1 февраля самарская администрация обратилась в регправительство с просьбой о помощи в снижении тарифов на газомоторное топливо для муниципальных автобусов.

Фото: Владимир Котмишев

"Город Самара приобрел 60% всей поставленной в регион техники на газомоторном топливе, однако из-за повышения цен на газ мы сейчас несем убытки — литр газомоторного топлива стоит на 1 рубль дороже, чем дизель", — отметил глава Самары Олег Фурсов.

Как пояснил заместитель председателя правительства Самарской области — министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков, в регионе цены на газомоторное топливо долгое время были ниже, чем в соседних регионах.

"В 2017 году нам подняли цены за газ до уровня ПФО. Сейчас мы ведем переговоры с поставщиками о возврате прежних тарифов", — подчеркнул министр.

По его словам, за три года по программе субсидирования расходов на приобретение техники на газомоторном топливе было закуплено 226 автобусов, 16 единиц техники для жилищно-коммунального хозяйства.

"Участвовали Самара, Тольятти, Сызрань, Похвистнево, Кинель, Похвистневский район. Общий объем субсидий из федерального бюджета составил 514 млн рублей, 349 млн рублей — из областного бюджета. В этом году программа субсидирования расходов из федерального бюджета по линии министерства промышленности и торговли РФ будет продолжена, и мы должны в ней участвовать", — отметил Сергей Безруков.

"Вопрос тарифов на газомоторное топливо и строительства заправочных станций и инфраструктуры в Самаре нужно обязательно разрешить совместными усилиями властей всех уровней и поставщиков топлива", — поставил задачу первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Александр Нефедов.

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