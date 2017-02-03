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Строительство Строительство и недвижимость

Корпорация "КОШЕЛЕВ" представила пилотный номер отеля SHERATON

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Готов пилотный номер первого пятизвездочного отеля SHERATON в Саранске, который с ноября 2015 года возводит Корпорация "КОШЕЛЕВ".

Над дизайном номеров работала немецкий архитектор Мария Сонне — Фредериксен (архитектурное бюро ART4ALL International).

Первая в Саранске гостиница категории "пять звезд" включает в себя 159 номеров разной классности: из них "standart " — 136, "deluxe" — 15, "suite" — семь и один "Президентский ЛЮКС". Помимо удобных номеров, гости отеля смогут воспользоваться переговорными комнатами, конференц-залами, посетить бассейн, фитнес, spa и ресторан. Общая площадь отеля — 12, 4 тыс. кв. м.

В отеле будет установлена система безопасности последнего поколения. Например, стандартный электронный ключ-карту здесь заменит личный смартфон постояльца, для этого нужно будет только скачать на него специальную программу. Технический пуск отеля запланирован на август.

Отель строится к ЧМ-2018 года. Согласно требованиям FIFA в городе, принимающем чемпионат, должны быть средства размещения категории "пять звезд". SHERATON находится всего в 8,3 км от аэропорта, до стадиона "Мордовия Арена" — 2,1 км, до автовокзала — 4, 2 км, до ж/д вокзала — 3.1 км.

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