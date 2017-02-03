Областные власти продают с аукциона пять Audi A6, два Nissan Teana и BMW

Правительство Самарской области выставило на торги восемь иномарок, сообщается в документации, размещенной на сайте регионального Главного управления торгов.
К продаже предлагаются пять Audi A6 2005, 2006 и 2008 годов выпуска, два Nissan Teana (2006) и BMW 2001 года.
Начальная цена автомобилей - от 295 тыс. до 478 тыс. руб., а совокупная стартовая цена всех лотов - почти 3 млн рублей.
Шаг аукциона составляет 5%.
Все аукционы планируется провести до 15 марта.
Напомним, ранее на торгах уже выставлялись восемь Audi A6 из правительственного гаража, но желающих их приобрести не нашлось.
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...