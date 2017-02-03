Регион получит из госказны 175 млн руб. на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам АПК

Самарская область получит из федеральной казны почти 175 млн руб. на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам в АПК.

Данная информация содержится в распоряжении о распределении в 2017 г. субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.

Документ опубликован 31 января на сайте правительства РФ.

Деньги в размере 58,8 млрд рублей будут распределены между бюджетами 77 субъектов РФ.

В частности, Самарской области из этой суммы выделят 174,9 млн рублей.