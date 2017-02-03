Регион получит из госказны 175 млн руб. на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам АПК

Самарская область получит из федеральной казны почти 175 млн руб. на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам в АПК.
Данная информация содержится в распоряжении о распределении в 2017 г. субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.
Документ опубликован 31 января на сайте правительства РФ.
Деньги в размере 58,8 млрд рублей будут распределены между бюджетами 77 субъектов РФ.
В частности, Самарской области из этой суммы выделят 174,9 млн рублей.
Последние комментарии
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
уничтожали лобстеров путём поедания? )))
отравленные поди))