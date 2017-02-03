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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Регион получит из госказны 175 млн руб. на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам АПК

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область получит из федеральной казны почти 175 млн руб. на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам в АПК.

Данная информация содержится в распоряжении о распределении в 2017 г. субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.

Документ опубликован 31 января на сайте правительства РФ.

Деньги в размере 58,8 млрд рублей будут распределены между бюджетами 77 субъектов РФ.

В частности, Самарской области из этой суммы выделят 174,9 млн рублей.

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